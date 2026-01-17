Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Литва надасть Україні додаткове обладнання для енергетики – Шмигаль

17 січня 2026, 19:31
Литва надасть Україні додаткове обладнання для енергетики – Шмигаль
Фото: з вільного доступу
Шмигаль нагадав, що за час російського повномасштабного вторгнення Україна отримала від Литви комплекти обладнання ТЕЦ та АЕС, що допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України.

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Жигімантасом Вайчюнасом, за підсумками якої стало відомо, що Литва готує рішення про додаткову енергетичну допомогу Україні.

Про це український міністр написав у своєму Х.

В ході розмови Шмигаль поінформував свого литовського колегу про ситуацію в українській енергетиці, зокрема про те, що Україні не лишилося жодної електростанції, яка не зазнала російських ударів.

"Литва готує найближчими днями урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги. Зокрема, обладнання для генерації електроенергії для вирішення проблем у Києві та найбільш критичних регіонах", – розповів він.

Шмигаль нагадав, що за час російського повномасштабного вторгнення Україна отримала від Литви комплекти обладнання ТЕЦ та АЕС, що допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України.

Крім того, Литва передала понад 2 тисячі сонячних панелей, різне обладнання та техніку, а також внесла 5,7 млн євро у Фонд підтримки енергетики України.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про надання Україні 60 мільйонів євро на зимову та енергетичну підтримку.

війнаЛитваенергетикаДенис Шмигальдопомога Україні

Останні матеріали

Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється