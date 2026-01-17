Німеччина виділяє Україні €60 млн на зимову та енергетичну підтримку

За словами Сибіги, кошти будуть спрямовані на зміцнення систем опалення та теплопостачання.

Німеччина оголосила про надання Україні 60 мільйонів євро на зимову та енергетичну підтримку.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X.

За словами Сибіги, кошти будуть спрямовані на зміцнення систем опалення та теплопостачання, з особливою увагою до прифронтових регіонів. Міністр підкреслив, що допомога сприятиме забезпеченню тепла та захисту українців у складних зимових умовах.

"Ця допомога допоможе забезпечити тепло та захист наших людей шляхом зміцнення систем опалення та теплопостачання – з особливою увагою до прифронтових регіонів. Ми цінуємо непохитну солідарність Німеччини", – написав Сибіга.

Раніше президент України оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці та створення постійного штабу в Києві для координації енергетичної ситуації в країні.

Допомога Німеччини стане важливим кроком для підтримки стабільності енергопостачання та захисту населення під час зимового періоду.