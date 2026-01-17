Німеччина виділяє Україні €60 млн на зимову та енергетичну підтримку
Німеччина оголосила про надання Україні 60 мільйонів євро на зимову та енергетичну підтримку.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X.
За словами Сибіги, кошти будуть спрямовані на зміцнення систем опалення та теплопостачання, з особливою увагою до прифронтових регіонів. Міністр підкреслив, що допомога сприятиме забезпеченню тепла та захисту українців у складних зимових умовах.
"Ця допомога допоможе забезпечити тепло та захист наших людей шляхом зміцнення систем опалення та теплопостачання – з особливою увагою до прифронтових регіонів. Ми цінуємо непохитну солідарність Німеччини", – написав Сибіга.
Раніше президент України оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці та створення постійного штабу в Києві для координації енергетичної ситуації в країні.
Допомога Німеччини стане важливим кроком для підтримки стабільності енергопостачання та захисту населення під час зимового періоду.