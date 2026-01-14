Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Михайло Федоров став міністром оборони

14 січня 2026, 12:49
Михайло Федоров став міністром оборони
Фото: Укрінформ
Серед його планів — армійська реформа, рішення щодо ТЦК і антикорупція.
Народні депутати проголосували за призначення Михайла Федорова очільником Міністерства оборони.
 
Про це свідчить трансляція пленарного засідання.
 
Призначення міністра підтримали 277 парламентарів, ще 9 — утрималися, але жоден не проголосував проти.
 
Перед голосуванням ще кандидат на посаду Федоров наголосив на "великій кількості проблем", які треба розвʼязувати. За його словами, сьогодні "не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою". Тому мета міністра — провести армійську реформу, покращити інфраструктуру на передовій та "викорінити брехню й корупцію".
 
Серед планів Федорова у Міноборони:
 
  • зміни у системі підготовки українських військовослужбовців;
  • комплексний аудит ТЦК, після якого міністр запропонує "системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми та при цьому зберегти обороноздатність країни";
  • аудит Міноборони та ЗСУ, щоб знайти додаткові можливості для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військовослужбовців;
  • забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами;
  • збільшення обсягів міжнародної військової допомоги;
  • зробити оборонні технології ключовою індустрією України на світових ринках. Зокрема, як каже Федоров, Україні треба створити власну ППО та артпостріл з лазерним наведенням.
 
Крім того, команда Федорова хоче зробити Україну першою країною у світі, яка зможе прогнозувати та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою штучного інтелекту.
 
Під час свого виступу колишній віцепрем’єр також наголосив, що він прийшов у Міноборони, коли воно має мінус 300 млрд гривень фінансування, два мільярди українців, які перебувають у розшуку, і ще 200 тисяч — у СЗЧ.
 
нас є чітка візія та цілі війни, які погоджені верховним головнокомандувачем, президентом. Усі, хто допомагатиме досягати цілей війни — отримають необхідні ресурси для руху вперед. Хто не впорається — покине систему", — заявив Федоров перед призначенням.

 

