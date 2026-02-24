Масштаб збитків від війни в Україні оцінили у $588 млрд

Потреби на відновлення енергетичного сектору зросли на 34%.

Європейська комісія, ООН спільно зі світовим банком уп'яте переглянули збитки України внаслідок руйнувань, які лише за 2025 рік склали 64 млрд доларів, а загалом потребу у відбудові оцінили в 588 млрд доларів.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що звіт RDNA5, дозволяє мати визнані світом оцінки збитків та використовувати їх в подальшому, як в планах відбудови, так і в позовних вимогах до держави агресора.

Перший віцепрем'є-міністр енергетики України Денис Шмигаль додав, що потреба на відновлення енергетичного сектору на наступні 10 років складає $90,6 млрд.

"Порівняно з попередньою оцінкою нинішня потреба зросла на 34%. З перших місяців повномасштабної війни енергетичний сектор став однією з пріоритетних цілей росії", – зазначив він.

За словами Шмигаля, із загальної суми майже 80% складає потреба на відновлення та модернізацію безпосередньо генерації – це $71 млрд. Ще $6,4 млрд – це потреби теплового господарства, $5,2 млрд – газотранспортної інфраструктури та $4,6 млрд – нафтової галузі, включаючи переробку.

За даними RDNA5, лише для швидкого відновлення енергетики у 2026 році необхідно $4,9 млрд.

"Але ми хочемо не просто відновити зруйноване, а збудувати енергосистему, яка гарантуватиме безпеку та стійкість на десятиліття вперед", – доповнив перший віцепрем'єр.

Він додав, що Україна спільно зі Світовим банком працюють над оновленою Енергетичною стратегією та розробкою моделі Економіки майбутнього.