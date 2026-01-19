Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
​Шмигаль повідомив МАГАТЕ, що росіяни готуються бити по мережах АЕС

19 січня 2026, 20:32
Фото: з вільних джерел
Гроссі, своєю чергою, повідомив, що МАГАТЕ готує звіт і методологію оцінки впливу російських атак на роботу атомних станцій.
Перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі про підготовку росіянами чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України з можливими ударами по об’єктах, що обслуговують атомні станції.
 
Про це повідомило Міністерство енергетики.
 
"За результатами обговорення сторони домовилися найближчим часом спільно заслухати керівників АЕС та очільників місій МАГАТЕ, що працюють на обʼєктах. Обговорили також необхідність організації позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему", - ідеться в повідомленні.
 
Гроссі, своєю чергою, повідомив, що МАГАТЕ готує звіт і методологію оцінки впливу російських атак на роботу атомних станцій.
 
Подальша присутність місій МАГАТЕ на українських енергооб’єктах має для нас стратегічне значення. МАГАТЕ готує нову місію експертів Агентства на українських АЕС, зокрема на Запорізькій, та підстанціях, робота яких впливає на функціонування ядерних об’єктів”, - зазначив Шмигаль. 

 

