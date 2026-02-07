росія здійснила масовану комбіновану атаку: під ударом енергетика та західні області України

Повітряні цілі фіксували щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

У ніч на 7 лютого та зранку цього ж дня росія здійснила комбіновану атаку по Україні, основний удар припав на західні області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, вночі росіяни підняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 і Ту-22М3. Ближче до ранку ворог здійснив пуски крилатих ракет, які після шостої години залетіли в повітряний простір України. Ракети заходили через Херсонську область і рухалися в напрямку заходу країни.

За даними Повітряних сил і місцевої влади, повітряні цілі фіксували щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Паралельно тривала атака ударними дронами. Вибухи лунали, зокрема, у Бурштині та Рівному, де близько 7:15 зафіксували повторну серію вибухів.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що ворог завдав масованого удару по енергетичній інфраструктурі. Під обстріл потрапили підстанції та повітряні лінії напругою 750 кВ і 330 кВ — основа української енергомережі. Також атак зазнали Бурштинська та Добротвірська ТЕС. Через загрозу блоки АЕС були розвантажені персоналом.

Наразі по всій країні застосовують 4,5–5 черг аварійних відключень електроенергії. У східних і північних регіонах діють спеціальні графіки. За словами міністра, диспетчер "Укренерго" вже активував запит на аварійну допомогу з Польщі.

"Атака триває. Енергетики готові розпочати відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація", — зазначив Шмигаль.