Дмітрієв відвідає Давос для зустрічей з американською делегацією – Reuters

Давос стає новою платформою для зустрічей російських і американських перемовників.

Два джерела, обізнані з візитом повідомили Reuters, що спеціальний представник президента росії владіміра путіна Кіріл Дмітрієв цього тижня відвідає швейцарський курорт Давос і проведе зустрічі з членами делегації США в рамках Всесвітнього економічного форуму.

Головний перемовник України та секретар РНБО Рустем Умєров заявив 18 січня, що переговори з американськими чиновниками щодо вирішення війни з росією продовжаться на Всесвітньому економічному форумі цього тижня.

Трамп особисто візьме участь у цьогорічній щорічній зустрічі, після того як минулого року виступив перед учасниками за допомогою відеозв'язку. Його супроводжуватиме велика делегація США.

кремль заявив, що готується прийняти в москві посланця Трампа Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера для проведення мирних переговорів щодо України, але дати ще не визначені.

Нагадаємо, Україна сподівається після Всесвітнього економічного форуму в Давосі підписати зі Сполученими Штатами рамковий документ про гарантії безпеки.

Посол України в США Ольга Стефанишина анонсувала підписання вже наступного тижня ключового документа між Києвом і Вашингтоном, що стосується економічного процвітання України. Йдеться про угоду щодо післявоєнної реконструкції країни обсягом близько 800 млрд доларів, яку планують укласти під час форуму в Давосі.