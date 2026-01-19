Україна очікує підписання зі США угоди про гарантії безпеки після після форуму в Давосі

Посол України в США Ольга Стефанишина анонсувала підписання вже наступного тижня ключового документа між Києвом і Вашингтоном.

Україна сподівається після Всесвітнього економічного форуму в Давосі підписати зі Сполученими Штатами рамковий документ про гарантії безпеки.

Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, посол України в США Ольга Стефанишина анонсувала підписання вже наступного тижня ключового документа між Києвом і Вашингтоном, що стосується економічного процвітання України. Йдеться про угоду щодо післявоєнної реконструкції країни обсягом близько 800 млрд доларів, яку планують укласти під час форуму в Давосі.

Водночас Financial Times підкреслює, що процес узгодження гарантій безпеки виявився складнішим. За даними видання, українська сторона все ж розраховує домовитися про загальні умови такої угоди вже після завершення саміту.

"Укладення окремої угоди про гарантії безпеки виявилося складнішим завданням, але два українських джерела повідомили, що сподіваються узгодити загальні “умови”, які буде підписано у Вашингтоні незабаром після Давоса", — йдеться в матеріалі.

13 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ продовжує роботу зі США над документами щодо гарантій безпеки та відновлення держави. За його словами, найближчим часом можливе їхнє підписання та подальше юридичне затвердження в Конгресі США та Верховній Раді України.

Україна веде переговори з партнерами щодо гарантій безпеки на суші, в повітрі та на морі. За інформацією ЗМІ, Велика Британія та Франція розглядають можливість направлення до 15 тисяч військових у разі укладення мирної угоди.

Крім того, Financial Times раніше повідомляло, що в Давосі країни G7 планують зустріч із Дональдом Трампом, щоб заручитися його особистою підтримкою щодо гарантій безпеки для України. За словами джерел, без участі США відправлення іноземних військ є неможливим.