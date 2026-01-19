У Давосі європейці зосередяться на Гренландії, а не на Україні – FT

Лідери ЄС зберуться на надзвичайний саміт наприкінці цього тижня, який попередньо запланований на четвер після зустрічей з Трампом у Давосі.

Лідери ЄС та їхні делегації, які зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом і американськими посадовцями на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, готуються змістити фокус уваги з України на Гренландію і оголошення нових американських тарифів.

Про це йдеться у публікації Financial Times.

Як зазначено, лідери ЄС готувалися провести цей тиждень у Давосі, переконуючи Трампа дати гарантії безпеки післявоєнній Україні. Сьогодні вони прокинулися з питанням, чи можна взагалі довіряти його обіцянкам.

Буря навколо бажання Трампа заволодіти Гренландією переросла з двосторонньої суперечки в найсерйознішу загрозу для НАТО за останні десятиліття і найглибший розрив у трансатлантичних відносинах.

За словами європейського дипломата, лідери ЄС та їхні делегації, які мають зустрітися з Трампом і офіційними особами США у Давосі, "рвуть свої нотатки" і замінюють їх тим, що джерело видання описало як "батіг і пряник" – як Брюссель може відповісти на мита Трампа, поряд з пропозиціями щодо деескалації.

"Як можна сісти за стіл переговорів з цією людиною (Трампом. – Ред.) і обговорювати його гарантії безпеки для України?. Йому не можна довіряти, якщо тільки не відключити реальність", – сказав дипломат.

Лідери ЄС зберуться на надзвичайний саміт наприкінці цього тижня, який попередньо запланований на четвер після зустрічей з Трампом у Давосі.

Крім того, за даними видання, сьогодні в Давосі відбулася зустріч радників з національної безпеки західних країн, яка спочатку була скликана для обговорення України, але зрештою фокус змістився на Гренландію.

Зібрання міністрів фінансів єврозони в Брюсселі також буде присвячене обговоренню кризи, зазначено у публікації.

Водночас в ЄС є й ті, хто налаштований оптимістично і вважає, що Трамп і раніше висловлював порожні погрози, і що протягом останнього року Європа пережила подібні моменти, але в підсумку знайшла спосіб змусити його відступити.

Зокрема, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка вчора розмовляла з Трампом, сказала, що він "зацікавлений у тому, щоб вислухати" можливий компроміс.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.