Трамп анонсував митні обмеження для союзників через Гренландію

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе запровадження мит проти американських союзників через територіальні претензії на Гренландію — самоврядний острів у складі Данії.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, країни, які чинитимуть опір його спробам контролювати острів, можуть зіткнутися з торговельними обмеженнями. Він також висловив переконання, що Гренландія необхідна США для національної безпеки та критикував оборонні заходи острова і обмежену участь союзників НАТО у навчаннях.

Раніше Данія та уряд Гренландії посилили військову присутність на острові. У січні 2025 року шведські, норвезькі та німецькі війська прибули для багатонаціональних навчань під егідою Данії, а французький контингент було мобілізовано на прохання Копенгагена. Це рішення ухвалили у координації з іншими країнами НАТО через загрози з боку США.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала риторику США неприйнятною та заявила, що будь-яке вторгнення США на острів означатиме кінець НАТО. Прем’єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен наголосив, що пов’язування острова з військовим втручанням є проявом неповаги.

Міжнародна спільнота також відреагувала на заяви Трампа: Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Італія, Іспанія та Данія виступили зі спільною заявою, у якій підкреслили, що безпека регіону має забезпечуватися колективно в межах НАТО. Голова данського МЗС Ларс Льокке Расмуссен повідомив, що Данія виділила додаткові кошти на озброєння для потенційного захисту Гренландії.

Таким чином ситуація навколо Гренландії загострюється на тлі поєднання територіальних амбіцій США, міжнародної військової координації та дипломатичних заяв союзників.

Нагадаємо, у суботу по всій Данії та Гренландії заплановані масштабні демонстрації на знак протесту проти планів президента США Дональда Трампа захопити арктичний острів.