Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Данії та Гренландії відбуваються масові протести проти планів Трампа щодо острова

17 січня 2026, 16:39
У Данії та Гренландії відбуваються масові протести проти планів Трампа щодо острова
Фото: CNN
Гасло мітингу – "Руки геть від Гренландії!".

У суботу по всій Данії та Гренландії заплановані масштабні демонстрації на знак протесту проти планів президента США Дональда Трампа захопити арктичний острів.

Про це повідомляє DR.

За даними організаторів акцій, тисячні мітинги відбудуться у Копенгагені, Орхусі, Ольборзі, Оденсе та столиці Гренландії Нууку.

"Мета полягає в тому, щоб надіслати чітке та єдине послання про повагу до демократії та основних прав людини у Гренландії", – йдеться на вебсайті асоціації гренландців Данії Uagut.

За словами організаторів, демонстрація в Нууку має розпочатися о 15:00 за Гринвічем. На знак протесту проти планів Сполучених Штатів взяти під контроль Гренландію учасники акції пройдуть маршем до консульства США з гренландськими прапорами.

Люди вже почали збиратися на площі Rådhuspladsen у Копенгагені. Гасло мітингу – "Руки геть від Гренландії!".

Протестувальники планують пройти маршем до посольства США у Данії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити мита проти держав, які не поділяють його позицію щодо Гренландії, наголосивши на її значенні для національної безпеки США.

ДаніяГренландіяпротестиДональд Трамп

Останні матеріали

Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється