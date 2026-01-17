У Данії та Гренландії відбуваються масові протести проти планів Трампа щодо острова

Гасло мітингу – "Руки геть від Гренландії!".

У суботу по всій Данії та Гренландії заплановані масштабні демонстрації на знак протесту проти планів президента США Дональда Трампа захопити арктичний острів.

Про це повідомляє DR.

За даними організаторів акцій, тисячні мітинги відбудуться у Копенгагені, Орхусі, Ольборзі, Оденсе та столиці Гренландії Нууку.

"Мета полягає в тому, щоб надіслати чітке та єдине послання про повагу до демократії та основних прав людини у Гренландії", – йдеться на вебсайті асоціації гренландців Данії Uagut.

За словами організаторів, демонстрація в Нууку має розпочатися о 15:00 за Гринвічем. На знак протесту проти планів Сполучених Штатів взяти під контроль Гренландію учасники акції пройдуть маршем до консульства США з гренландськими прапорами.

Люди вже почали збиратися на площі Rådhuspladsen у Копенгагені. Гасло мітингу – "Руки геть від Гренландії!".

Протестувальники планують пройти маршем до посольства США у Данії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити мита проти держав, які не поділяють його позицію щодо Гренландії, наголосивши на її значенні для національної безпеки США.