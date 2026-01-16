Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп погрожує тарифами країнам, що відмовляться підтримати США щодо Гренландії

16 січня 2026, 19:33
Трамп погрожує тарифами країнам, що відмовляться підтримати США щодо Гренландії
Фото: CNN
Він вкотре підкреслив, що Гренландія має стратегічне значення для національної безпеки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити мита проти держав, які не поділяють його позицію щодо Гренландії, наголосивши на її значенні для національної безпеки США.

Про це Трамп сказав під час виступу у Білому домі, коментуючи питання тарифів на ліки. 

Американський президент зазначив, що країни, які не погодяться з його баченням щодо Гренландії, можуть опинитися під загрозою економічних санкцій.

"Я можу ввести мито для країн, якщо вони не погодяться з Гренландією, тому що нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Я можу це зробити", – заявив Трамп.

Нагадаємо, цього тижня низка європейських держав повідомила про відправку своїх військових до Гренландії. Це сталося після коментарів президента США про те, що данська оборона Гренландії – "дві собачі упряжки".

У Білому домі заявили, що розміщення європейських військ на острові не вплине на плани Трампа щодо контролю над Гренландією. 

Раніше Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що не очікує захоплення Гренландії США, незважаючи на погрози американського президента.

 
СШАДональд ТрампГренландія

