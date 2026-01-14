Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США оцінюють можливу купівлю Гренландії у $700 млрд — NBC News

14 січня 2026, 16:18
США оцінюють можливу купівлю Гренландії у $700 млрд — NBC News
Фото: CNN
Це понад половини річного бюджету Міністерства війни.

Якщо Штатам вдасться придбати Гренландію, то за неї можуть заплатити до 700 млрд доларів. Держсекретарю Марко Рубіо доручено у найближчі тижні підготувати пропозицію з покупки острова, це для президента Дональда Трампа є "високим пріоритетом".

Про це пише NBC News з посиланням на джерела.

Оцінка була складена вченими та колишніми американських чиновниками в рамках планування щодо прагнення Трампа придбати острів площею 2 071 944 квадратних кілометрів. $700 млрд — це понад половини річного бюджету Міністерства війни США. 

Попри це, посадовці Данії та Гренландії заявляли, що острів не продається, а опитування показують, що 85% його жителів проти того, щоб ставати американцями. Сьогодні Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс мають зустрітися з главами МЗС Данії та Гренландії у Вашингтоні, щоб краще зрозуміти наміри та пропозиції Трампа.

"Я б хотів укласти з ними угоду. Це простіше. Але так чи інакше, у нас буде Гренландія", — казав Трамп.

Деякі посадовці Білого дому кажуть, що США можуть використати силу, щоб захопити Гренландію. Більш ймовірним сценарієм вважається покупка або формування нового союзу з островом.

За даними журналістів, один з варіантів включає формування так званого пакту про вільну асоціацію з Гренландією. Угода включатиме фінансову допомогу США в обмін на безпекову присутність. Штати мають аналогічні угоди з Республікою Маршаллові Острови, Федеративними Штатами Мікронезії та Республікою Палау, а додавання Гренландії до цього списку може частково задовольнити бачення Трампа щодо американської гегемонії в Західній півкулі та стати менш дорогим, ніж покупка острова за 500-700 мільярдів доларів.

