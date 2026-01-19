Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

У Польщі майже зібрали 3 млн злотих на генератори для Києва

19 січня 2026, 11:43
У Польщі майже зібрали 3 млн злотих на генератори для Києва
Станом на 9 ранку за київським часом, вдалося накопичити 2,8 млн злотих, свої внески зробили понад 23 тисячі людей.

У Польщі в межах збору на платформі волонтерських ініціатив вже майже зібрали цільову суму в 3 млн злотих на генератори для Києва, якому загрожує гуманітарна катастрофа через наслідки російських ударів по енергосистемі.

Це можна побачити на сторінці збору.

Станом на 9 ранку за київським часом, вдалося накопичити 2,8 млн злотих, свої внески зробили понад 23 тисячі людей.

Автори ініціативи закликали підтримати збір, оскільки нічні температури в українській столиці сягають -17, і в цей час більшість киян сидять без світла чи опалення, або і того й іншого. 

"Ми організовуємо збір з чіткою конкретною метою – купити й доставити у Київ 100 генераторів. Ці прилади будуть рятувати життя. Генераторами можна буде обігрівати простори, де знайдуть прихисток літні люди й діти, він дозволить закип’ятити воду…. Кожен долар чи євро наближає нас до відправки вантажу цього рятівного обладнання. Для нас це – жест підтримки, а для них – реальний шанс вижити у цю зиму", – зазначили автори ініціативи у початковому тексті. 

Збір спільно запустили кілька громадських організацій та ініціатив, серед яких Євромайдан-Варшава,  Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation, ініціатива Entrepreneurs Help.

