Польща зібрала понад 1 млн злотих на генератори для Києва

18 січня 2026, 13:31
Польща зібрала понад 1 млн злотих на генератори для Києва
Ініціативу підтримали понад 8,8 тисяч людей та кілька громадських організацій.

У Польщі волонтери зібрали понад 1 мільйон злотих на генератори для Києва, де через російські удари по енергосистемі виникає загроза гуманітарної катастрофи.

Про це пише Польске Радіо.

Збір коштів на платформі волонтерських ініціатив швидко набув популярності у польському сегменті соцмереж. На нього вже відреагував посол України у Польщі Василь Боднар.

Ініціативу під назвою "Тепло з Польщі для Києва" запустили 15 січня з метою зібрати 2 млн злотих. Організатори пояснюють, що нічні температури в українській столиці падають до −17 °C, а багато киян залишаються без світла та опалення.

"Ми організовуємо збір з конкретною метою - купити та доставити до Києва 100 генераторів. Вони допоможуть обігрівати приміщення, де знайшли прихисток діти та літні люди, кип’ятити воду та рятувати життя. Кожен внесок наближає нас до відправки цього рятівного обладнання", - наголошують організатори.

До збору долучилися кілька громадських організацій та ініціатив: Євромайдан-Варшава, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation та Entrepreneurs Help.

За три дні понад 8,8 тисяч людей зробили внески, і сума пожертв перевищила 1 млн злотих.

Посол України у Польщі Василь Боднар подякував організаторам і учасникам збору:

"Величезна подяка всім полякам, які підтримали Київ. У складній ситуації ця допомога надзвичайно важлива і реально рятує життя. Дякуємо усім людям та організаціям за солідарність, відповідальність і партнерство", - написав він на своїй сторінці у соцмережах.

 
