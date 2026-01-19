Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США запросили путіна увійти до складу "Ради миру"

19 січня 2026, 12:55
США запросили путіна увійти до складу
Фото: РБК
У кремлі вивчають отриману пропозицію.

Президент США Дональд Трамп запросив путіна до "Ради миру" щодо сектора Гази. У кремлі вивчають отриману пропозицію.

Про це російським пропагандистським медіа заявив прессекретар путіна Дмитро Пєсков.

"Раду миру" довічно очолюватиме Трамп. Він також, згідно з проєктом статуту, особисто контролюватиме її фінанси. Рада спочатку розглядатиме конфлікт у Газі, а потім буде розширена для вирішення інших конфліктів, зокрема й війни в Україні.

До Ради запросили 60 країн, а постійне членство можна буде отримати після сплати мільярда доларів. Як писало агентство Bloomberg, кожна держава-член обійматиме мандат не більше трьох років, але на постійних членів цей термін не поширюватиметься. Критики побоюються, що Трамп намагається створити альтернативу або конкурента Організації Обʼєднаних Націй, яку він давно публічно критикує.

Премʼєр країни Віктор Орбан заявив, що у Будапешті "прийняли почесне запрошення" американського президента. 

СШАВладімір ПутінДональд ТрампДмітрій ПєсковРада миру

Останні матеріали

Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється