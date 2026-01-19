США запросили путіна увійти до складу "Ради миру"

У кремлі вивчають отриману пропозицію.

Президент США Дональд Трамп запросив путіна до "Ради миру" щодо сектора Гази. У кремлі вивчають отриману пропозицію.

Про це російським пропагандистським медіа заявив прессекретар путіна Дмитро Пєсков.

"Раду миру" довічно очолюватиме Трамп. Він також, згідно з проєктом статуту, особисто контролюватиме її фінанси. Рада спочатку розглядатиме конфлікт у Газі, а потім буде розширена для вирішення інших конфліктів, зокрема й війни в Україні.

До Ради запросили 60 країн, а постійне членство можна буде отримати після сплати мільярда доларів. Як писало агентство Bloomberg, кожна держава-член обійматиме мандат не більше трьох років, але на постійних членів цей термін не поширюватиметься. Критики побоюються, що Трамп намагається створити альтернативу або конкурента Організації Обʼєднаних Націй, яку він давно публічно критикує.

Премʼєр країни Віктор Орбан заявив, що у Будапешті "прийняли почесне запрошення" американського президента.