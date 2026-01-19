Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

США запросили Угорщину приєднатися до нової "Ради миру"

19 січня 2026, 09:22
США запросили Угорщину приєднатися до нової
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан задоволений запрошенням і планує брати участь у роботі органу.

Угорщина отримала запрошення приєднатися до нового міжнародного органу, створеного США для реалізації мирного плану, що підкреслює роль країни в глобальних зусиллях із врегулювання конфліктів і мобілізації ресурсів для забезпечення стабільності.

Про це повідомив Віктор Орбан в мережі Facebook.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив 18 січня у Facebook про запрошення президента США Дональда Трампа включити Угорщину в роботу нової "Ради миру".

"Зусилля Угорщини з досягнення миру отримують визнання. Президент Трамп запросив нас приєднатися до роботи Ради миру як засновників. Ми, звичайно, прийняли це почесне запрошення", - написав він.

Міністр закордонних справ Угорщини заявив радіостанції Kossuth Radio, що Орбан задоволений запрошенням і планує брати участь у роботі органу.

Рада миру, ініційована Трампом, створена для реалізації 20-пунктового плану щодо сектора Газа. Вона здійснюватиме стратегічне спостереження, мобілізуватиме міжнародні ресурси та забезпечуватиме підзвітність у перехідний період від конфлікту до миру та розвитку, повідомили в Білому домі.

Крім Угорщини, до складу Ради входять президенти і прем'єри інших країн, включно з Аргентиною, Канадою, а також представники США - держсекретар, спецпосланець Джаред Кушнер і колишній прем'єр Великої Британії Тоні Блер. Головою органу буде Дональд Трамп.

Згідно з FT, адміністрація США розглядає створення окремої Ради миру для припинення російсько-української війни, до якої можуть входити НАТО, ЄС, США, Україна і навіть росія.

Це відображає намір США створити міжнародну платформу для моніторингу та реалізації мирних ініціатив у різних регіонах світу.

