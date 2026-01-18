Трамп вимагає $1 млрд за постійне членство у своїй "Раді миру"

Держави, що прагнуть отримати членство в новій організації, повинні внести 1 млрд доларів готівкою і погодитися на повний контроль голови Ради.

Адміністрація Дональда Трампа висунула жорстку фінансову вимогу для країн, які прагнуть отримати постійне членство в новоствореній "Раді миру": внесок у розмірі щонайменше 1 млрд доларів готівкою.

Про це пише агенція Bloomberg із посиланням на проєкт статуту організації та дипломатичні джерела.

Згідно з документом, що опинився в розпорядженні журналістів, структура нової організації передбачає фактично необмежені повноваження її голови - посаду якого має обійняти сам Дональд Трамп.

Проєкт статуту описує систему, яка, за оцінками критиків, нагадує ''купівлю впливу''. Базове членство в "Раді миру" надається строком на три роки й повністю залежить від рішення голови. Водночас ці обмеження не поширюються на держави, які протягом першого року діяльності організації внесуть понад 1 млрд доларів до її фонду.

У документі зазначається, що формально рішення ухвалюватимуться більшістю голосів, де кожна держава-учасниця матиме один голос. Однак усі рішення підлягатимуть остаточному затвердженню головою Ради.

Критики ініціативи вважають, що Трамп намагається створити альтернативу або прямого конкурента Організації Об’єднаних Націй, яку він неодноразово різко критикував. Запропонований статут наділяє голову повноваженнями, нетиповими для демократичних міжнародних інституцій.

Зокрема, Трамп одноосібно визначатиме склад організації, затверджуватиме порядок денний, контролюватиме фінанси, скликатиме засідання на власний розсуд і навіть матиме право призначати свого наступника. Він також зможе виключати держави з організації і для скасування такого рішення знадобиться підтримка двох третин членів.

Окремі положення документа свідчать, що фінансові потоки організації перебуватимуть під особистим контролем голови, який також одноосібно затверджуватиме офіційну символіку та печатку "Ради миру".

Дипломати кількох європейських країн, ознайомлені з проєктом, назвали запропоновані умови неприйнятними. За словами співрозмовників Bloomberg, низка держав «рішуче виступає проти» нинішньої редакції статуту та вже координує спільну позицію для блокування ініціативи.

У статуті заявлена мета організації сформульована як "сприяння стабільності та відновлення законного врядування". Офіційний запуск "Ради миру" запланований після ратифікації угоди щонайменше трьома країнами.

Також Білий дім 16 січня оприлюднив імена окремих членів так званої "Ради миру" для сектору Гази.