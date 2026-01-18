Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина раптово згорнула військову місію в Гренландії – Bild

18 січня 2026, 17:54
Фото: dpa
Група з 15 німецьких військових несподівано залишила Гренландію вже наступного дня після оголошення про продовження місії.

Група з 15 військовослужбовців Бундесверу на чолі з контрадміралом Стефаном Паулі несподівано покинула Гренландію та вилетіла зі столиці острова Нуука без будь-яких публічних пояснень.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Як зазначає видання, ще 17 січня офіційно оголошувалося, що німецький військовий контингент залишатиметься на острові довше, ніж планувалося. Однак уже наступного дня військові достроково залишили територію Гренландії, не зробивши жодних заяв ані для ЗМІ, ані для партнерів.

Речник місії на місці не відповів на запити журналістів, а з Берліна також не надходило офіційних коментарів. За інформацією Bild, наказ про негайне згортання місії надійшов з німецької столиці вранці того ж дня. Причини рішення не були доведені навіть до самих військових. Усі заплановані зустрічі довелося терміново скасувати.

Ще напередодні контрадмірал Паулі заявляв, що німецька сторона провела консультації з військовими Данії та інших союзників щодо подальшої співпраці в Гренландії. За його словами, результати обговорень уже передали до Берліна, де мали визначити подальші кроки.

Раптовий від’їзд німецького контингенту відбувається на тлі зростаючої напруги навколо Гренландії після заяв президента США Дональда Трампа про стратегічну важливість острова для Вашингтона. 

У Європі ці заяви викликали серйозне занепокоєння, а в структурах ЄС обговорюють можливі кроки для захисту суверенітету Данії та стабільності в Арктиці.

На цьому тлі союзники по НАТО вже направили на острів близько 35 військових для посилення оборонної присутності.

 
НімеччинаГренландіявійськові

