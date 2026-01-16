Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal

Wall Street Journal закликає Конгрес США негайно ухвалити законопроєкт про санкції проти російської нафти, який підтримують понад 80 сенаторів. Документ дозволить запровадити мита до 500% на країни, які купують російську нафту, насамперед Китай та Індію. І у такий спосіб перекрити головне джерело фінансування війни москви проти України. Видання наголошує, що світові конфлікти не є випадковими: це координовані дії осі противників США – Китаю, росії, Ірану, Північної Кореї, які спільно протидіють Заходу.

Американці поглядають то на Іран, то на Венесуелу і задаються питанням, що означають для США заворушення у цих країнах. Треба зв'язати воєдино Іран, Венесуелу, росію і Китай і пояснити, чому Конгрес може допомогти світу, ухваливши законопроєкт про санкції щодо нафти з москви, який вже давно чекає на розгляд, пише редакція Wall Street Journal.

Минулого тижня президент Трамп "дав зелене світло" законопроєкту про санкції проти росії, який підтримали понад 80 сенаторів як заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем з Південної Кароліни. Законопроєкт Грема дозволить Трампу запровадити мита до 500% на країни, які купують російську нафту.

WSJ нагадує, що основними покупцями російської нафти є Індія та Китай, хоча Нью-Делі шукає інші джерела. Трамп матиме гнучкість у застосуванні тарифних санкцій, але наявність такого інструменту в його розпорядженні може допомогти в переговорах. Тарифи не позбавлені економічного ризику, але для цих покупців у світі є й інші джерела нафти.

Видання, на відміну від Білого дому, наголошує, що путін, як і раніше, відмовляється йти на будь-які поступки заради миру або навіть тимчасового перемир'я. російський диктатор обстрілює міста балістичними ракетами та погрожує сценаріями застосування ядерної зброї. путін також відкинув можливість присутності західних військ в Україні після закінчення війни. Союзники Америки у Великій Британії та Франції відгукуються на заклик про введення військ в Україну для підтримки миру після укладення угоди, але проблема – позиція окупанта в кремлі.

На думку WSJ, Трамп заслуговує на похвалу за свою поточну кампанію із затримання тіньових нафтових танкерів, незважаючи на те, що на суднах майорить російський прапор. За інформацією видання, лише за останні два тижні понад 15 танкерів раптово оголосили про свою приналежність до росії, щоб уникнути санкцій США. Захоплюючи судна, адміністрація Трампа чинить тиск на москву, Іран і Венесуелу.

Редакція Wall Street Journal переконана, що це посилить вплив США у переговорах щодо України, хоча, можливо, цього все ще недостатньо після року американської переговорної політики, яка зводилася до токсичної емпатії до путіна та його скарг. Економіка росії перебуває під дедалі більшим тиском, і законопроєкт про санкції є шансом підвищити ціну відмови від миру.

Проте, наголошує американське видання, попри очевидну підтримку Трампа та сильну двопартійну підтримку, законопроєкт про санкції досі перебуває у підвішеному стані. Конгрес зайнятий спробами ухвалити законопроєкти про фінансування уряду до кінця місяця. З огляду на поточну дисфункцію Конгресу, навіть демонстрація того, що Америка може ухвалити асигнування, буде досягненням. Але Конгрес не може прогавити можливість поліпшити позицію США стосовно путіна та його друзів у Пекіні та Тегерані.

Те, що відбувається у світі, зауважує WSJ, не є серією випадкових, не пов'язаних між собою подій. За часів Джо Байдена виникла вісь противників США, які спільно діють проти Заходу – Китай, росія, Іран, Північна Корея, Куба та Венесуела. Іран постачає росії дрони для війни в Україні, а росія віддячує військово-навчальними літаками та грошима. Північна Корея надає артилерійські снаряди та війська, а росія захищає ядерну програму Пхеньяна. Китай купує нафту в росії, постачаючи при цьому важливі деталі для армії кремля.

Видання переконане, що у Венесуелі та Ірані Трамп націлений на слабкі ланки цієї коаліції ворогів. Законопроєкт про санкції проти росії є спробою підвищити вартість їхньої співпраці шляхом відрізання основного джерела фінансування російської війни. Конгрес може допомогти головнокомандувачу розіграти всі карти у цій великій стратегічній грі, надавши йому можливість накласти санкції на покупців російської нафти.

Джерело: Wall Street Journal