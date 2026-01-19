Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Кілька країн прийняли запрошення Трампа до "Ради миру"

19 січня 2026, 12:12
Кілька країн прийняли запрошення Трампа до
Фото: ap.org
До неї, зокрема, доєднається Казахстан.

До організованої президентом США Дональдом Трампом "Ради миру" вирішили приєднатись низка країн, зокрема Угорщина. Премʼєр країни Віктор Орбан заявив, що у Будапешті "прийняли почесне запрошення" американського президента. 

"З президентом Трампом приходить мир. Надійшов ще один лист. Зусилля Угорщини щодо миру отримують визнання", — написав Орбан.

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні, як передає ANSA, розповіла, що її країну також запросили приєднатись до "Ради миру".

"Нас також запросили взяти в цьому участь. Я думаю, що Італія може відіграти провідну роль... Мені здається, що Італія є дуже активним гравцем у регіоні, має добрі стосунки з усіма іншими регіональними суб'єктами, тому ми раді та зробимо все можливе, щоб зробити свій внесок, що, на нашу думку, може змінити ситуацію", — заявила вона.

Також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв приєднується до "Ради миру". Казахський лідер, за словами його речника, прийняв пропозицію Трампа та хоче "зробити свій внесок у досягнення міцного миру на Близькому Сході", пише Reuters.

"Раду миру" довічно очолюватиме Трамп. Він також, згідно з проєктом статуту, особисто контролюватиме її фінанси. Рада спочатку розглядатиме конфлікт у Газі, а потім буде розширена для вирішення інших конфліктів, зокрема й війни в Україні.

До Ради запросили 60 країн, а постійне членство можна буде отримати після сплати мільярда доларів. 

ІталіяУгорщинаКазахстанДональд ТрампРада миру

Останні матеріали

Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється