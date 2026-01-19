Кілька країн прийняли запрошення Трампа до "Ради миру"

До неї, зокрема, доєднається Казахстан.

До організованої президентом США Дональдом Трампом "Ради миру" вирішили приєднатись низка країн, зокрема Угорщина. Премʼєр країни Віктор Орбан заявив, що у Будапешті "прийняли почесне запрошення" американського президента.

"З президентом Трампом приходить мир. Надійшов ще один лист. Зусилля Угорщини щодо миру отримують визнання", — написав Орбан.

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні, як передає ANSA, розповіла, що її країну також запросили приєднатись до "Ради миру".

"Нас також запросили взяти в цьому участь. Я думаю, що Італія може відіграти провідну роль... Мені здається, що Італія є дуже активним гравцем у регіоні, має добрі стосунки з усіма іншими регіональними суб'єктами, тому ми раді та зробимо все можливе, щоб зробити свій внесок, що, на нашу думку, може змінити ситуацію", — заявила вона.

Також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв приєднується до "Ради миру". Казахський лідер, за словами його речника, прийняв пропозицію Трампа та хоче "зробити свій внесок у досягнення міцного миру на Близькому Сході", пише Reuters.

"Раду миру" довічно очолюватиме Трамп. Він також, згідно з проєктом статуту, особисто контролюватиме її фінанси. Рада спочатку розглядатиме конфлікт у Газі, а потім буде розширена для вирішення інших конфліктів, зокрема й війни в Україні.

До Ради запросили 60 країн, а постійне членство можна буде отримати після сплати мільярда доларів.