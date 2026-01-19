Індія закупила десятки білоруських реактивних дронів-камікадзе – ЗМІ

Зазначається, технічні дані показують, що "Беркут-БМ" може розвивати швидкість до 410 кілометрів на годину, а робоча дальність - приблизно 150 кілометрів залежно від профілю місії та висоти.

Індія придбала десятки безпілотників одностороннього застосування "Беркут-БМ" білоруського виробництва.

Як повідомляє Defence Blog, "Беркут-БМ" - це реактивний безпілотник-камікадзе, розроблений білоруською компанією Indela та призначений для ураження цілей на полі бою. Система оснащена компактними мікротурбореактивними двигунами китайського виробництва Swiwin, що забезпечує безпілотнику високу швидкість польоту та короткий час зіткнення, що зменшує вікно для перехоплення.

Зазначається, технічні дані показують, що "Беркут-БМ" може розвивати швидкість до 410 кілометрів на годину, а робоча дальність - приблизно 150 кілометрів залежно від профілю місії та висоти. Безпілотник оптимізований для швидкого проникнення в зону польоту, пікірування на кінцевому етапі та високоточних ударів по нерухомих або рухомих цілях.

"Безпілотник несе 10-кілограмову осколково-фугасну бойову частину, призначену для використання проти радіолокаційних установок, ракетних батарей, артилерійських позицій та вузлів логістики. Його ударний профіль розроблений для місій, де цілі необхідно знищити швидко. "Беркут-БМ" запускається за допомогою катапульти, що дозволяє розгортання з передових районів без потреби у злітно-посадкових смугах чи стаціонарній інфраструктурі. Це дозволяє здійснювати мобільні та приховані операції з запуску, надаючи польовим командирам гнучкість у розташуванні пускових установок ближче до лінії зіткнення", - йдеться у матеріалі.