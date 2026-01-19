Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Індія закупила десятки білоруських реактивних дронів-камікадзе – ЗМІ

19 січня 2026, 13:41
Індія закупила десятки білоруських реактивних дронів-камікадзе – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Зазначається, технічні дані показують, що "Беркут-БМ" може розвивати швидкість до 410 кілометрів на годину, а робоча дальність - приблизно 150 кілометрів залежно від профілю місії та висоти.

Індія придбала десятки безпілотників одностороннього застосування "Беркут-БМ" білоруського виробництва.

Як повідомляє Defence Blog, "Беркут-БМ" - це реактивний безпілотник-камікадзе, розроблений білоруською компанією Indela та призначений для ураження цілей на полі бою. Система оснащена компактними мікротурбореактивними двигунами китайського виробництва Swiwin, що забезпечує безпілотнику високу швидкість польоту та короткий час зіткнення, що зменшує вікно для перехоплення.

Зазначається, технічні дані показують, що "Беркут-БМ" може розвивати швидкість до 410 кілометрів на годину, а робоча дальність - приблизно 150 кілометрів залежно від профілю місії та висоти. Безпілотник оптимізований для швидкого проникнення в зону польоту, пікірування на кінцевому етапі та високоточних ударів по нерухомих або рухомих цілях.

"Безпілотник несе 10-кілограмову осколково-фугасну бойову частину, призначену для використання проти радіолокаційних установок, ракетних батарей, артилерійських позицій та вузлів логістики. Його ударний профіль розроблений для місій, де цілі необхідно знищити швидко. "Беркут-БМ" запускається за допомогою катапульти, що дозволяє розгортання з передових районів без потреби у злітно-посадкових смугах чи стаціонарній інфраструктурі. Це дозволяє здійснювати мобільні та приховані операції з запуску, надаючи польовим командирам гнучкість у розташуванні пускових установок ближче до лінії зіткнення", - йдеться у матеріалі.

ІндіяБілорусьдрони

Останні матеріали

Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється