Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян

Відставний генерал-майор австралійської армії та активний дослідник сучасної війни Мік Раян у першому тижневику 2026 року, присвяченому війні та глобальній конкуренції великих держав, аналізує низку стратегічно важливих подій минулого тижня, які визначатимуть геополітичний ландшафт у найближчі місяці. На його думку, від російського удару балістичною ракетою "Орєшнік" по Львову до паризьких переговорів щодо майбутньої безпеки України – світ стає свідком драматичних змін у глобальному балансі сил. Водночас Китай використовує кризу у Венесуелі, щоб позиціонувати себе альтернативою американському лідерству, а навчання НВАК навколо Тайваню демонструють зростання військової потужності Піднебесної.

Ми готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режимом припинення вогню, на додачу до двосторонніх угод про безпеку та відповідно до наших правових і конституційних домовленостей.

Паризька декларація про майбутню безпеку України, 6 січня 2026 року

Суспільне протистояння в Ірані, напад на Венесуелу, погрози Мексиці, Кубі та Гренландії, відчайдушні дипломатичні зусилля Європи, спрямовані на стримування адміністрації Трампа від дій щодо Гренландії, а також російський удар по Україні з використанням балістичних ракет середньої дальності та спроби Китаю після операції у Венесуелі подати себе як авторитетного геостратегічного лідера. Ми живемо в цікаві часи.

Зображення: @Osinttechnical

Удар "Орєшніком". Українські та російські офіційні особи підтвердили, що вночі з 8 на 9 січня 2026 року росія справді завдала удару по Львову балістичною ракетою середньої дальності (IRBM) "Орєшнік". Це лише другий випадок застосування росіянами цієї ракети під час війни.

Ракета "Орєшнік" має дальність до 5500 кілометрів і може нести як одну, так і кілька звичайних і ядерних боєголовок. Рухаючись зі швидкістю понад 12 000 кілометрів на годину, цю ракету можуть перехопити лише деякі системи протиракетної оборони. Якісний ресурс Missile Matters Substack опублікував ґрунтовну статтю про цю ракету в листопаді 2024 року, яку ви можете прочитати тут. Нещодавно сайт United24 також опублікував детальний огляд ракети та її можливостей, який доступний за цим посиланням.

Ракета "Орєшнік". Джерело: United24

Головна мета розгортання російського "Орєшніка" в білорусі та його застосування проти цивільної інфраструктури у Львові – бажання продемонструвати, що росія нібито залишається світовою потугою з ядерним арсеналом. У цьому контексті це радше психологічна зброя – інструмент когнітивної війни путіна проти України та Заходу, ніж засіб масового фізичного знищення.

Як я писав раніше, путін пережив кілька складних тижнів через позицію росії у світі. Напад на Венесуелу, який показав, наскільки мало росія здатна допомогти тим, кого вона підтримує, захоплення судна Bella 1 в Атлантиці, триваючі удари України по нафтовій і військовій інфраструктурі, а також набирання обертів підготовки мирної угоди, що не на користь росії, – все це разом змусило путіна використати ракету як сигнал Вашингтону і Європі. Чи буде це послання почуте і враховане – це вже інше питання.

В результаті удару було скликано засідання Ради Безпеки ООН. З огляду на те, що росія є членом Ради Безпеки, очікувати від цього форуму значних результатів не варто. ООН нічого не зробила, щоб стримати жорстоку поведінку росії в Україні протягом останніх чотирьох років, то чому вона мала б почати робити це зараз?

У своєму останньому коментарі із цього питання президент Трамп нарешті висловився щодо росії після атаки "Орєшніком". Він заявив таке:

путін не боїться Європи. Він боїться Сполучених Штатів Америки, які я очолюю. Він не боїться Європи.

Це відповідає чіткому повідомленню нової Стратегії національної безпеки США щодо європейської оборони і безпеки та узгоджується з дедалі більшою кількістю антиєвропейських заяв адміністрації Трампа. Зрозуміло, що це навряд чи є тим видом осуду використання путіним середньої дальності балістичних ракет "Орєшнік", який мав би прозвучати з боку Трампа чи будь-якої іншої американської адміністрації.

На завершення теми про удар "Орєшніка" по Львову я хотів би підкреслити свої висновки про цю атаку, викладені в моїй нещодавній статті на цю тему:

Застосування ракети "Орєшнік" вночі проти цілі поблизу Львова має величезне стратегічне значення для путіна. Її використання є ознакою наляканого, стурбованого лідера, а не впевненого у собі, який сподівається на перемогу. Це не вперше, коли він робить таке в рамках триваючої когнітивної війни росії проти демократій. І навряд чи це буде останній раз.

Паризькі мирні переговори. Протягом кількох днів минулого тижня дипломатична діяльність, спрямована на досягнення угоди про припинення війни в Україні, була зосереджена на зустрічах у Парижі. У них взяли участь європейські лідери, а також президент України Зеленський. Адміністрація Трампа і росія також направили своїх представників на ці зустрічі.

Зеленський зустрічається з американською делегацією в Парижі. Джерело: @ZelenskyyUa

Однією із зустрічей у Парижі було засідання Коаліції охочих разом з Україною та Сполученими Штатами. Результатом цієї зустрічі стало підтвердження необхідності спільного підходу до забезпечення тривалого миру та безпеки в Україні. Були схвалені подальші кроки, включаючи надання військової допомоги та довгострокового військового навчання, а також створення координаційної групи США/України/Коаліції в оперативному штабі Коаліції в Парижі.

На зустрічі було узгоджено кілька інших основних елементів подальшого шляху:

члени Коаліції охочих висловили готовність взяти на себе низку політичних та правових зобов'язань після досягнення перемир'я. Це включає створення механізму моніторингу та перевірки, а також формування органу для розгляду випадків порушення перемир'я;

члени Коаліції охочих також домовилися підтримати Україну у разі майбутніх актів агресії з боку росії. Домовлені заходи включають ті самі, що застосовуються зараз: військові, навчальні, логістичні, розвідувальні, дипломатичні та економічні заходи;

Коаліція охочих домовилася продовжувати свою поточну підтримку та реалізувати довгострокову програму військової допомоги для українських збройних сил. Це включатиме низку заходів, серед яких закупівля зброї та оборонні пакети;

нарешті, вони домовилися про створення "багатонаціональних сил для України", щоб допомогти Україні відновити свій військовий потенціал і забезпечити повітряне, морське та сухопутне стримування після припинення вогню. Вони будуть "під керівництвом Європи, за участю також неєвропейських членів Коаліції та за пропонованої підтримки США". 10 січня британський уряд оголосив про фінансування підготовки своїх сухопутних військ до розгортання в Україні.

За підсумками зустрічі британці та французи підписали з українською стороною заяву про наміри щодо створення та розгортання сил в Україні в разі укладення мирної угоди. Як заявив прем'єр-міністр Великої Британії після зустрічі Коаліції охочих:

Разом із президентом Зеленським і президентом Макроном ми сьогодні пішли ще далі. Ми підписали декларацію про наміри щодо розгортання сил в Україні в разі укладення мирної угоди. Це є важливою частиною нашого непохитного зобов'язання підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Це відкриває шлях для створення правової бази, в рамках якої британські, французькі та партнерські сили зможуть діяти на території України.

Після зустрічі 6 січня була опублікована Паризька декларація. Повний текст декларації можна прочитати за цим посиланням.

Наземна війна. На тлі всіх відволікаючих маневрів, які здійснює адміністрація Трампа у Венесуелі, Гренландії, Мексиці, відкритому морі та інших місцях, деяким легко забути, що сотні тисяч військових продовжують утримувати окопи та інші позиції на передовій в Україні, захищаючи свою батьківщину, і Європу, від руйнувань, які завдає варварське чудовисько нової епохи з москви.

На півночі українські сили продовжують утримувати позиції, але російська Північна група військ за останній тиждень досягла невеликих успіхів. У східних регіонах України російські сили продовжують наступальні операції на напрямках Липці, Вовчанськ і Куп'янськ: за останній тиждень успіхи росіян на цих напрямках були незначними.

російські операції в регіоні Донбасу, які є їхнім основним оперативним завданням, продовжують зосереджуватися на захопленні Покровська (як і раніше), Костянтинівки, а також на підтримці напрямку наступу на захід від Слов'янська. росіяни, схоже, продовжують тут дві операції з подвійного оточення. Одна з них – невелике оточення району Костянтинівки. Інша – оперативне подвійне оточення з метою захоплення більшої частини решти Донецької області, зокрема міста-фортеці, які все ще утримуються Україною.

Карта: Інститут вивчення війни

На півдні росіяни продовжують робити акцент на підтримці, особливо в Запоріжжі. За останній тиждень було досягнуто лише незначних успіхів завдяки невеликим операціям з проникнення. Одночасно триває огидне російське "сафарі" з використанням дронів у Херсоні.

За останній місяць російські здобутки на українській території були найнижчими за певний час і значно нижчими за середні показники за останні 6-9 місяців. Звичайно, на це впливає погода, але з огляду на те, що росія зараз намагається просуватися одночасно на півдні, сході та півночі, можливо, її мета здобути якомога більше території до того, як путін буде змушений укласти мирну угоду, перевищує її ресурси.

Протягом останніх чотирьох років росіяни на землі зазвичай досягали більшого успіху, коли зосереджувалися на одній головній операції та проводили економніші операції в інших місцях. Хоча росія, здається, здатна продовжувати генерувати сили, вона не може вічно витримувати 1000 осіб втрат щодня. А армія, яка вимушена використовувати кінну піхоту в ХХІ столітті, не демонструє високого рівня військової ефективності чи інноваційності. Але вона демонструє високий рівень відчаю.

У якийсь момент 2026 року путін може бути змушений прийняти незручне рішення, оскільки його сили більше не зможуть просуватися вперед, а він не зможе підтримувати міф про неминучу перемогу росії перед своїми прихильниками в Китаї та Вашингтоні.

Китай продовжує боротися за глобальне лідерство. Після американського рейду у Венесуелі, в результаті якого був захоплений колишній президент Мадуро, Комуністична партія Китаю робить все можливе, щоб критикувати Америку і позиціонувати себе як єдиного великого надійного стратегічного гравця, на якого можуть покластися всі, особливо країни Глобального Півдня.

6 січня речник Міністерства закордонних справ Китаю зазначив, що:

Військові засоби не є вирішенням проблем, а нерозбірливе застосування сили лише призведе до ще більших криз.

А 9 січня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що:

Китай надає великого значення своїм відносинам із Венесуелою і підтримує надійний зв'язок та співпрацю з урядом Венесуели. Китай і надалі буде рішуче підтримувати Венесуелу у відстоюванні її суверенітету, гідності, національної безпеки та законних прав і інтересів. Незалежно від того, які політичні зміни можуть відбутися у Венесуелі, це не змінить бажання Китаю поглиблювати практичну співпрацю з Венесуелою в різних сферах та сприяти спільному розвитку.

Нам усім хотілося б вірити, що Китай буде дотримуватися своїх слів про те, що "військові засоби не є вирішенням проблем". Але значне зростання його військової потужності, прискорення застосування військового примусу та агресії проти сусідів, а також великі спільні навчання навколо Тайваню протягом останніх трьох років демонструють, наскільки порожніми та лицемірними є заяви режиму Сі.

Трамп коротко висловився щодо Тайваню. В інтерв'ю журналістам New York Times минулого тижня президент Трамп коротко обговорив майбутнє Тайваню. Під час інтерв'ю Трамп заявив, що:

Він [Сі] вважає його частиною Китаю, і це його справа, що він робитиме, але я сказав йому, що буду дуже незадоволений, якщо він це зробить, і я не думаю, що він це зробить. Я сподіваюся, що він цього не зробить.

Це відповідає заяві в Стратегії національної безпеки США щодо Тайваню:

Запобігання конфлікту навколо Тайваню, в ідеалі шляхом збереження військової переваги, є пріоритетом. Ми також будемо дотримуватися нашої давньої декларативної політики щодо Тайваню, що означає, що Сполучені Штати не підтримують жодних односторонніх змін статусу-кво в Тайванській протоці. Ми створимо військо, здатне запобігти агресії у будь-якій точці Першого острівного ланцюга.

Чи означає це, що американські збройні сили будуть направлені Трампом для втручання у разі китайської блокади, вторгнення, вогневого удару або іншого типу атаки на Тайвань, ще невідомо.

Аналіз навчань НВАК "Місія "Справедливість". Протягом останніх 24 годин К. Трістан Танг опублікував у виданні Jamestown Foundations, China Brief чудовий аналіз навчань НВАК "Місія "Справедливість" наприкінці 2025 року. Навчання, про яке було оголошено в останній момент 29 грудня після зустрічі Трампа і Зеленського в Мар-а-Лаго, передбачали розгортання Об'єднаних сил під командуванням Східного театру військових дій НВАК у районах, що оточують Тайвань. Повітряні та морські операції супроводжувалися навчальними стрільбами, а також сплеском кібератак Китаю проти Тайваню.

У звіті автор дійшов кількох ключових висновків:

Військові навчання НВАК наприкінці грудня 2025 року проводилися з використанням сил і розгортанням, які загалом були схожими на попередні навчання.

Ці навчання стали сигналом про зусилля Східного командування з підтримки цілорічної боєготовності, ймовірно, у відповідь на директиву Сі Цзіньпіна про досягнення здатності проводити операції проти Тайваню до 2027 року.

Порівняно з попередніми навчаннями, ці навчання передбачали репетиції, пов'язані з вторгненням, включаючи сценарії захоплення островів Пенгу та частин східного Тайваню.

Хоча Китай проявив певну стриманість під час цих навчань, це також свідчило про те, що майбутня операція без такої стриманості може мати набагато серйозніші наслідки, які, ймовірно, включатимуть значні перебої в повітряному та морському русі в Тайванській протоці та протоці Баші.

На додаток до цього звіту, Тан також опублікував оцінку військової та морської діяльності Китаю навколо Тайваню у 2025 році. Вона показує рівномірне зростання активності НВАК навколо Тайваню.

Статистичні дані за 2025 рік підтверджують, що НВАК постійно вдосконалює свої можливості з планування та швидкого проведення інтегрованих спільних операцій у західній частині Тихого океану. Хоча станом на зараз особлива увага приділяється Тайваню, навички, які розвивають Східне та Південне командування, можуть бути застосовані у широкому спектрі інших надзвичайних ситуацій, коли Китай забажає застосувати військовий тиск і силу для досягнення своїх геополітичних цілей.

Джерело