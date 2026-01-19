Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Чехії виступили проти продажу Україні літаків L-159

19 січня 2026, 11:03
У Чехії виступили проти продажу Україні літаків L-159
Фото: ukrinform.ua
Президент Петр Павел заявив у неділю, що Україна запропонувала придбати літаки L-159, що стане можливістю для чеського виробника.

Коаліційна партія "Свобода і пряма демократія" (SPD), включаючи міністра оборони Яроміра Зуну, виступає проти продажу літаків L-159 Україні.

Про це заявив журналістам перед сьогоднішнім засіданням ради коаліції голова SPD і спікер Палати депутатів Томіо Окамура, повідомляє Ceske Noviny.

За його словами, літаки зараз мають низьку залишкову вартість, але їх бойова цінність висока. Крім того, придбання заміни коштуватиме набагато дорожче, ніж їх продаж, зазначив Окамура.

Президент Петр Павел заявив у неділю, що Україна запропонувала придбати літаки L-159, що стане можливістю для чеського виробника. За його словами, надання чотирьох літаків із 24, які має армія, є прийнятним рівнем ризику. Окамура підкреслив, що це не списані літаки, а частина озброєння армії. За його словами, навіть Генеральний штаб під час останніх виборів не був упевнений, чи доцільно надавати літаки. "Вартість придбання дуже висока, залишкова вартість становить лише частину. Нам все одно доведеться купувати літаки знову", – сказав Окамура.

За словами Окамури, під час свого візиту до України Павло не врахував думку уряду, який, на відміну від колишнього уряду Петра Фіали, не хоче витрачати гроші на озброєння для України. За словами голови Палати депутатів, інформація про літаки також була частково спотворена українськими ЗМІ. "Я не згоден з продажем, є фактичні та професійні причини", – сказав Окамура. Позиція міністра Зуни також негативна, додав він.

За даними українських ЗМІ, Павел говорив в Україні про надання декількох невеликих літаків для захисту від дронів, пристроїв раннього попередження та генераторів на випадок відключення електроенергії від звичайної мережі. Міністр закордонних справ Петр Мацінка заявив у неділю в ефірі Чеського телебачення, що президент не консультувався з урядом щодо пропозиції.

