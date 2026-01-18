План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен

Відомий історик і дослідник війни Філліпс О'Брайен у черговому тижневику, присвяченому війні росії проти України, вкотре стверджує, що дії Дональда Трампа фактично опомагають росії. Автор зазначає: замість стримування путіна американський президент погрожує митними тарифами найближчим європейським союзникам України через їхню відмову віддати йому Гренландію, водночас даючи росії час для масованих атак на українську енергетичну інфраструктуру посеред однієї з найхолодніших зим. США, на думку автора, свідомо виснажували українську протиповітряну оборону, затягуючи постачання критично важливих ракет Patriot, що дозволило росіянам безперешкодно руйнувати цивільну інфраструктуру та залишати мільйони українців без електрики та опалення.

Минулого тижня (вкотре) повністю проявилося, ким був, є і буде Дональд Трамп. Погрожуючи найближчим європейським партнерам України через їхнє небажання віддати йому Гренландію, Трамп показав, що його справжнім пріоритетом є завдання шкоди Європі, включно з Україною, фактично виконуючи брудну роботу для росії.

Українці живуть у містах без електроенергії, у реальності, яку їм забезпечили за допомоги США.

Хоча Трамп ніколи не робить реальних кроків для стримування путіна (хтось бачив законопроєкт Грема-Блюменталя цього тижня?), він здійснює конкретні дії проти демократичної Європи. Цього разу – запровадженням митних тарифів у поєднанні з прямими погрозами залишити колишніх союзників Америки беззахисними.

Те, що він робив це, фактично захищаючи росію, тоді як війська путіна вчиняли масові воєнні злочини, руйнуючи українську цивільну інфраструктуру під час однієї з найхолодніших зим у новітній історії, не було помилкою. Єдина помилка – з боку занадто багатьох людей у Європі та США, які відмовлялися визнати, ким він є насправді. Через це українці страждають.

Втім хороша новина для України полягає в тому, що країна має нового міністра оборони, і його призначення було сприйняте з великим ентузіазмом.

План Трампа і путіна щодо тиску на Україну досягає апогею

Останні десять днів в Україні було дуже холодно, і, за прогнозами, така погода триватиме ще приблизно десять днів. Ось прогноз на найближчі 10 днів у Києві: температура триматиметься значно нижче нуля, а вітер ще більше посилюватиме відчуття холоду.

На жаль, це ідеальна погода для росіян, щоб посилити кампанію проти української енергетики та опалення. І вони саме це й зробили. Протягом останніх кількох тижнів вони неодноразово завдавали ударів по Києву та багатьох інших українських містах, намагаючись, і в багатьох випадках успішно, вивести з ладу об’єкти енергетики. Два дні тому, наприклад, вони завдали удару по одній із небагатьох діючих електростанцій, що постачає електроенергію до Харкова – другого за величиною міста України (або колишнього другого за величиною міста).

Є райони Києва та Дніпра, які вже кілька тижнів не мають регулярного електропостачання. Люди змушені виживати за допомогою генераторів, які працюють лише кілька годин на день; обігріваються та заряджають телефони тощо у мобільних наметах, розкиданих по українських містах.

В деяких місцях закрили школи; люди не можуть виходити зі своїх квартир, а холод панує всюди.

Ця кампанія росії отримала пряму підтримку з боку уряду США. Коли люди запитують, чому Трамп постійно змінює свою позицію щодо путіна, варто подивитися на це інакше. Трамп постійно змінює свою позицію, бо в одному важливому аспекті це відповідало інтересам путіна: це дало путіну час для проведення такої кампанії проти українців. У колонці про 2025 рік, коли США змінили сторону, я намагався пояснити, яким величезним подарунком для путіна був цей час.

Поки Трамп давав путіну час, він також навмисно послаблював протиповітряну оборону України. Протягом року регулярно з'являлися повідомлення про те, як США це робили: призупиняли допомогу тут, уповільнювали продажі там, обіцяли величезну кількість ракет Patriot, які так і не надійшли. Пам'ятаєте історію з жовтня, коли говорили, що Україна була на межі укладення угоди про замовлення 25 батарей Patriot у США?

Це замовлення так і не було виконано. Насправді українці не лише не отримали достатньої кількості ракет Patriot, а й відчували їх гостру нестачу. До грудня стало очевидно, що Україна має брак ракет Patriot та іншої протиповітряної зброї, про що був змушений заявити президент Зеленський. А два дні тому він навіть визнав, що багато найважливіших протиповітряних систем України вже кілька днів були без ракет.

Президент Зеленський назвав запаси протиповітряної оборони України "недостатніми", повідомивши, що станом на п’ятницю вранці кілька систем були "без ракет". "Я можу сказати це відкрито, тому що сьогодні я маю ці ракети", – сказав президент, додавши, що Україна отримала "значний пакет" раніше того ж дня. Його коментарі пролунали після кількох днів інтенсивних російських бомбардувань енергетичної інфраструктури України, внаслідок яких тисячі людей залишилися без опалення та електроенергії посеред суворої зими.

Інакше кажучи, це була передбачувана катастрофа. Трамп подарував путіну час, поки США виснажували українську протиповітряну оборону, і, на жаль, зима їм допомогла.

Тепер це не обов'язково спрацює. путін робить ставку на те, що зможе зламати волю України цією кампанією – деморалізувати населення настільки, щоб воно дало йому те, чого він хоче. Побувавши тепер в Україні, можу сказати лише одне: йому це не вдалося. Люди сприйняли цю кампанію радше як доказ того, що путін хоче стерти Україну з карти світу. Вони були втомлені і змерзлі, але не збиралися підкорятися державі та людям, які це з ними роблять.

Ми бачимо справді скоординовану російсько-американську кампанію, спрямовану на те, щоб змусити Україну вийти з війни. Те, що ця кампанія зайшла так далеко, перш ніж люди наважилися сказати правду, є трагедією. Звичайно, страждатимуть українці. Принаймні віддайте їм належне, визнавши те, що відбувається.

Україна отримала нового міністра оборони

Цього тижня відбулася ще одна важлива зміна у верхівці українського уряду, яку, за результатами мого дуже ненаукового опитування знайомих українців, сприйняли навіть краще, ніж призначення генерала Буданова на посаду глави адміністрації Зеленського. Ця зміна полягала в тому, що Зеленський призначив, а Рада затвердила Михайла Федорова новим міністром оборони України.

Як видно на цій фотографії, Федоров молодий. Йому лише 34 роки (майже 35), і він належить до пострадянського покоління. Він належить до покоління Майдану та Помаранчевої революції і є протилежністю старомодного мислення. До цього моменту війни він відіграв важливу роль у нарощуванні технологічних і виробничих можливостей України. Зокрема, нещодавно він брав участь у масштабному розширенні можливостей України у сфері безпілотних літальних апаратів.

Українці, з якими я розмовляв, були дуже захоплені цим призначенням. Один із перших, від кого я отримав відповідь, просто написав: "Найкращий можливий вибір". Переважна думка була такою, що Федоров "орієнтований на результат", швидко і ефективно приймає рішення, здатний протистояти бюрократичній інерції, системний і мислить технологічно та "нестандартно". Можна наводити ще багато характеристик, але суть зрозуміла.

Федоров також чітко висловився щодо того, що Україна повинна вважати пріоритетним у своїх військових потребах. Він наголосив на важливості протиповітряної оборони, життєво важливому значенні виробництва дронів і не оминув питання про ставлення до особового складу. Федоров чітко дав зрозуміти, що ці проблеми не можна вирішити шляхом призову більшої кількості молодих людей – потрібно зробити так, щоб нинішня система працювала. Він стверджував, що 200 000 солдатів самовільно залишили службу, а до 2 мільйонів ухилилися від нинішньої системи призову. З його висловлювань було зрозуміло, що одним із ключових способів вирішення цієї проблеми він вважає підвищення професіоналізму військової служби загалом. Україна має проблему з дуже нерівномірною ефективністю та командуванням бригад. Деякі підрозділи мають надзвичайно високий бойовий дух і діють з надзвичайною ефективністю. Інші – дезорганізовані, погано керовані і страждають від значно нижчого бойового духу.

Підвищення ефективності та досвіду менш успішних бригад є для нього очевидним пріоритетом. Коли Зеленський оголосив про призначення Федорова, він наголосив на необхідності поліпшення ситуації з набором персоналу та менш ефективним керівництвом бригад, а також на інших пріоритетах.

Це тема, яку Зеленський повторив принаймні один раз у своєму вечірньому зверненні.

Тож це, здається, вдалий вибір. Це означає, українську оборону контролює людина з реальним управлінським імпульсом і розумінням технологій. Більше того, це свідчить про готовність уряду визнати, що в ключових сферах він не досягав бажаних результатів і прагне покращити ситуацію.

Варто зазначити, що з призначенням Буданова та Федорова українське військове керівництво, здається, помітно покращилося за останні два тижні.

Повільне просування росії

Однією з переваг холодної погоди є те, що вона сповільнила і без того історично повільний темп просування росії. російська тактика відправлення багатьох невеликих груп солдатів на просування або смерть є менш успішною, якщо ці війська не можуть знайти укриття і вижити в холоді. Якщо в листопаді погода трохи допомогла росіянам (хмари і вітер знизили ефективність операції українських дронів), то зараз погода, принаймні, допомагає українцям.

Проте у ширшому контексті ці зміни залишаються статистично незначними. Інститут вивчення війни підготував цю діаграму, яка показує, наскільки повільним було просування російських військ, якщо дивитися на це у ширшій перспективі.

Навіть попри те, що Трамп захищає путіна та дає росіянам час воювати так, як вони хочуть, вони можуть лише повзти вперед.

Джерело