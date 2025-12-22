Рада ЄС запровадила санкції проти судді та прокурорки з росії

Їх вважають причетними до політично вмотивованих репресій і порушень прав людини.

Рада Європейського Союзу 22 грудня ухвалила рішення про запровадження санкцій проти російських судді та прокурорки, яких вважають відповідальними за підрив демократії та верховенства права в росії.

Про це повідомила Рада ЄС у понеділок.

До санкційного списку увійшли суддя московського міського суду Дмітрій Гордєєв і прокурорка Людміла Баландіна.

Як зазначили в ЄС, Гордєєв неодноразово ухвалював політично вмотивовані рішення у справах проти представників опозиції та правозахисників. У Брюсселі наголосили, що він систематично ігнорував базові стандарти неупередженого правосуддя, зокрема відмовлявся розглядати виправдувальні докази та покладався на неперевірені або скопійовані поліцейські рапорти. Така практика, за оцінкою ЄС, свідчить про упередженість, конфлікт інтересів і відсутність суддівської незалежності.

Людміла Баландіна, за даними Євросоюзу, відігравала ключову роль у низці резонансних кримінальних справ, які супроводжувалися серйозними порушеннями прав людини та репресіями проти осіб, критично налаштованих до російської влади або тих, хто публічно підтримував Україну.

Санкції передбачають замороження активів підсанкційних осіб у разі їх наявності на території ЄС, а також заборону громадянам і компаніям Євросоюзу надавати їм фінансові ресурси. Крім того, щодо них запроваджено заборону на в'їзд до ЄС та транзит через його територію.

У Раді ЄС нагадали, що в березні 2024 року було створено окрему рамку обмежувальних заходів у відповідь на прискорення та системний характер репресій у росії. Вона спрямована проти осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини, переслідування громадянського суспільства та демократичної опозиції, а також за підрив демократичних інститутів і верховенства права.

Також сьогодні Рада ЄС продовжила на пів року санкції проти росії.