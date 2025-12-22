Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Рада ЄС продовжила на пів року санкції проти росії

22 грудня 2025, 12:55
Рада ЄС продовжила на пів року санкції проти росії
Санкції діятимуть до 31 липня 2026 року.

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні та політичні санкції проти росії на наступні шість місяців у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Санкції діятимуть до 31 липня 2026 року.

Ці обмеження вперше були введені у 2014 році після незаконної анексії Криму, а після лютого 2022 року значно розширені. Вони охоплюють обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Санкції також включають заборону на імпорт морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з росії, виключення російських банків із системи SWIFT, а також заборону мовлення в ЄС деяких пропагандистських медіа росії.

У заяві Ради ЄС підкреслено, що санкції залишаються необхідними, оскільки дії росії продовжують порушувати фундаментальні норми міжнародного права, включно із забороною на застосування сили.

З початку війни ЄС ухвалив уже 19 пакетів санкцій проти росії. Останній із них, запроваджений у жовтні 2025 року, передбачає заборону на імпорт скрапленого газу та посилює обмеження на транзакції з компаніями "Роснєфті" та "Газпромнафта".

ЄвросоюзРоснєфтьсанкціі проти росії

Останні матеріали

Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Політика
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 16:48
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 07:59
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється