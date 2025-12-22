Рада ЄС продовжила на пів року санкції проти росії

Санкції діятимуть до 31 липня 2026 року.

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні та політичні санкції проти росії на наступні шість місяців у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Санкції діятимуть до 31 липня 2026 року.

Ці обмеження вперше були введені у 2014 році після незаконної анексії Криму, а після лютого 2022 року значно розширені. Вони охоплюють обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Санкції також включають заборону на імпорт морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з росії, виключення російських банків із системи SWIFT, а також заборону мовлення в ЄС деяких пропагандистських медіа росії.

У заяві Ради ЄС підкреслено, що санкції залишаються необхідними, оскільки дії росії продовжують порушувати фундаментальні норми міжнародного права, включно із забороною на застосування сили.

З початку війни ЄС ухвалив уже 19 пакетів санкцій проти росії. Останній із них, запроваджений у жовтні 2025 року, передбачає заборону на імпорт скрапленого газу та посилює обмеження на транзакції з компаніями "Роснєфті" та "Газпромнафта".