У ЄС з'ясовують, чи передавав експосол Британії у США чутливу інформацію Епштейну
03 лютого 2026, 20:32
Фото: Укрінформ
Попри те, що Велика Британія вийшла з ЄС шість років тому, Мендельсон залишається пов'язаним зобов'язаннями, які він підписав під час свого перебування на посаді комісара з 2004 по 2008 рік.
Європейська комісія розслідує, чи порушив колишній посол Британії в США Пітер Мендельсон правила Європейського Союзу щодо своїх контактів із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.
Про це пише Politico.
Попри те, що Велика Британія вийшла з ЄС шість років тому, Мендельсон залишається пов'язаним зобов'язаннями, які він підписав під час свого перебування на посаді комісара з 2004 по 2008 рік. Нещодавно оприлюднені документи свідчать, що в 2010 році він, ймовірно, заздалегідь повідомив Епштейна про надання 500 млрд євро фінансової допомоги для порятунку євро в розпал грецької боргової кризи.
Згідно з документами, оприлюдненими в США, Епштейн напередодні ввечері надіслав Мендельсону електронного листа про те, що "його джерела повідомили йому" про цю допомогу.
"Це буде оголошено сьогодні ввечері", – відповів на це Мендельсон.
Тоді британський уряд вирішив не брати участь у порятунку євро, але брав участь у переговорах, які проклали шлях для надзвичайних заходів, тому мав би знати, як розвиваються події.
"У нас є правила, що випливають із договору та кодексу поведінки, яких повинні дотримуватися комісари, включаючи колишніх комісарів", – заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі у вівторок, 3 лютого.
За його словами, коли є ознаки того, що правила, можливо, не дотримувалися – Єврокомісія розслідує будь-які потенційні порушення.
"Ми будемо оцінювати, чи, з огляду на ці нещодавно оприлюднені документи, можуть бути порушення відповідних правил щодо Пітера Мендельсона", – додав він.