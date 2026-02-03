У ЄС з'ясовують, чи передавав експосол Британії у США чутливу інформацію Епштейну

Попри те, що Велика Британія вийшла з ЄС шість років тому, Мендельсон залишається пов'язаним зобов'язаннями, які він підписав під час свого перебування на посаді комісара з 2004 по 2008 рік.

Європейська комісія розслідує, чи порушив колишній посол Британії в США Пітер Мендельсон правила Європейського Союзу щодо своїх контактів із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Попри те, що Велика Британія вийшла з ЄС шість років тому, Мендельсон залишається пов'язаним зобов'язаннями, які він підписав під час свого перебування на посаді комісара з 2004 по 2008 рік. Нещодавно оприлюднені документи свідчать, що в 2010 році він, ймовірно, заздалегідь повідомив Епштейна про надання 500 млрд євро фінансової допомоги для порятунку євро в розпал грецької боргової кризи.

Згідно з документами, оприлюдненими в США, Епштейн напередодні ввечері надіслав Мендельсону електронного листа про те, що "його джерела повідомили йому" про цю допомогу.

"Це буде оголошено сьогодні ввечері", – відповів на це Мендельсон.