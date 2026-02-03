Україна запропонувала зміни до статуту МАГАТЕ
03 лютого 2026, 19:09
Фото: dpa
Україна запропонувала позбавити права участі в ухваленні рішень МАГАТЕ ті країни, які підривають безпечне використання ядерної енергії.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X.
Глава МЗС звернув увагу, що статут МАГАТЕ не передбачає реакції на дії країн, які свідомо підривають безпечне використання ядерної енергії. Вони продовжують повною мірою користуватися правами управління в агентстві.
"Україна пропонує чіткий механізм позбавлення права участі в ухваленні рішень МАГАТЕ в таких випадках", - уточнив він.
За словами Сибіги, йдеться не про політику, а про довіру, безпеку і справедливість.
Міністр доручив українському представництву у Відні передати такі пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та поширити їх серед держав-членів.