Україна запропонувала зміни до статуту МАГАТЕ

Україна запропонувала позбавити права участі в ухваленні рішень МАГАТЕ ті країни, які підривають безпечне використання ядерної енергії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X.

Глава МЗС звернув увагу, що статут МАГАТЕ не передбачає реакції на дії країн, які свідомо підривають безпечне використання ядерної енергії. Вони продовжують повною мірою користуватися правами управління в агентстві.