російські НПЗ відновили свої потужності на тлі зменшення українських атак – Bloomberg

03 лютого 2026, 21:33
ФОТО ASTRA
Усі пошкоджені заводи були невеликими незалежними підприємствами.
У січні кількість атак українських дронів по російських нафтопереробних заводах знизилася до мінімуму за останні шість місяців, завдяки чому кремль збільшив постачання палива на внутрішній ринок та відновив експорт бензину.
 
Про це пише Bloomberg. 
 
Як повідомили офіційні представники обох країн, впродовж січня Україна завдала ударів лише по трьох російських нафтопереробних заводах, тоді як у грудні таких ударів було 11. 
 
Відомо, що усі пошкоджені заводи були невеликими незалежними підприємствами. У Bloomberg оцінили, що разом вони забезпечують менше 7% типового обсягу виробництва рф в січні. Через відносно спокійний січень уряд скасував заборону на більшість експортних постачань бензину, завдяки чому виробники відновили постачання на місяць раніше, ніж планувалося. 
 
"Баланс попиту і пропозиції стабілізувався. Ба більше, зараз ми маємо надлишок автомобільного палива", - розповів віцепрем'єр рф Олександр Новак.
 
За його словами, якщо раніше росія зупиняла експорт бензину, аби забезпечити достатнє внутрішнє постачання, то зараз вона ризикує надлишком запасів та може бути змушена скоротити переробку, якщо не дозволить виробникам продавати продукцію за кордон. 
 
Водночас як розповіли в аналітичній компанії OilX, минулого місяця країна переробляла близько 5,3 млн барелів на день, тоді як у січні цей показник зазвичай перевищує 5,6 млн барелів на день.  Як пише Bloomberg, причини нещодавнього зменшення кількості атак не є зрозумілими. Попри те, що США продовжують виступати посередником у мирних перемовинах між рф та Україною, станом на сьогодні ініціативи не дали значних результатів. Наступні зустрічі мають відбутися 4-5 лютого.
 
Своєю чергою росія продовжує атакувати українську інфраструктуру, паралізуючи енергетичну систему держави, яка вже й так серйозно постраждала від війни. Своїми ударами рф залишає мільйони людей без опалення та електроенергії під час важкої зими. 

 

НПЗросія окупантивійна в Україні

