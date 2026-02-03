Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Естонія готує новий пакет допомоги Україні

03 лютого 2026, 20:53
Естонія готує новий пакет допомоги Україні
Фото: Scanpix / Postimees
Натомість Україна готова відкрито демонструвати роботу оборонних цифрових продуктів, зокрема, системи DELTA.
Естонія готує для України новий пакет безпекової допомоги, до якого увійдуть дрони та засоби протидії безпілотникам. 
 
Про це повідомило Міністерство оборони України.
 
Крім того, Україна та Естонія працюють над угодою про спільне виробництво озброєння для українських військових на естонській території.
 
Міністр оборони Михайло Федоров у розмові з естонським колегою Ханно Певкуром зазначив, що наша держава готова відкрито демонструвати роботу оборонних цифрових продуктів, зокрема, системи DELTA та системи ситуаційної обізнаності в небі. Ці рішення будуть доступні естонській стороні для тестування без бюрократичних бар’єрів.
 
DELTA – це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська. Вона дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками Використання DELTA масштабують і розробляють нові модулі. 

 

