Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вже ідентифіковано 211 росіян, які вчиняли звірства у Бучі – генпрокурор

03 лютого 2026, 18:29
Вже ідентифіковано 211 росіян, які вчиняли звірства у Бучі – генпрокурор
Фото: 24 канал
Тільки за січень 2026 року встановили особи і імена та оголосили підозри ще двом бучанським катам.
За січень вдалося встановити особи ще двох російських військовослужбовців, причетних до злочинів у Бучі на Київщині. 
 
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у Facebook.
 
"Ми системно встановлюємо військовослужбовців ЗС рф, причетних до злочинів проти мирного населення. Не абстрактно. Поіменно. Тільки за січень 2026 року ми встановили особи і імена та оголосили підозри ще двом бучанським катам", - написав він. 
 
Кравченко розповів, що один із них - командир бойової машини відділення управління взводу зв’язку 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Він 5 березня 2022 року, навів цивільному чоловікові  зброю в голову виконуючи наказ - вбити. 
 
"Щасливий випадок, спроба втечі, поранення, але врятоване життя. Людина вижила лише тому, що смерть цього разу не встигла", - зазначив генпрокурор.
 
Також ідентифіковано, та оголошено підозру навіднику-розвіднику розвідувальної роти 34-ї окремої бригади оперативного призначення ЗС рф, який 24 березня 2022 року, діючи за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями, незаконно затримав двох місцевих жителів.
 
"Підозрюваний, разом зі спільниками, безпідставно звинувативши цивільних у нібито коригуванні вогню на користь ЗСУ, з метою отримання інформації про осіб, які чинять спротив російсько-окупаційним військам та надають підтримку силам безпеки і оборони України, піддали потерпілих катуванню. Нелюди звʼязали затриманих мирних жителів пластиковими стяжками і катували. Електрошокер. Ніж. Погрози вбивством. Іх по черзі змушували дивитися, як знущаються з іншого. Це не допит. Це злам", - розповів Кравченко.
 
Також до суду передано обвинувальний акт стосовно командира відділення - командира бойової машини 4-ї десантно-штурмової роти 234-го десантно-штурмового полку. У березні 2022 року під час патрулювання він відкрив вогонь по цивільному чоловікові, який відмовився виконати його наказ і здійснив 16 пострілів.
 
Кравченко зазначив, що розслідування злочинів у Бучі це довга і важка робота. Більшість справ на жаль, заочні, без допитів підозрюваних.  Однак, Україна формує доказову базу, яка працює як у національних провадженнях, так і є основою для майбутніх справ Міжнародного трибуналу. 
 
На сьогодні вже ідентифікували і повідомили про підозру 211 особам, які вчиняли звірства у Бучі і Бучанському районі.  

 

Бучавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 16:48
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється