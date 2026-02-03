Вже ідентифіковано 211 росіян, які вчиняли звірства у Бучі – генпрокурор

За січень вдалося встановити особи ще двох російських військовослужбовців, причетних до злочинів у Бучі на Київщині.

"Ми системно встановлюємо військовослужбовців ЗС рф, причетних до злочинів проти мирного населення. Не абстрактно. Поіменно. Тільки за січень 2026 року ми встановили особи і імена та оголосили підозри ще двом бучанським катам", - написав він.

Кравченко розповів, що один із них - командир бойової машини відділення управління взводу зв’язку 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Він 5 березня 2022 року, навів цивільному чоловікові зброю в голову виконуючи наказ - вбити.

"Щасливий випадок, спроба втечі, поранення, але врятоване життя. Людина вижила лише тому, що смерть цього разу не встигла", - зазначив генпрокурор.

Також ідентифіковано, та оголошено підозру навіднику-розвіднику розвідувальної роти 34-ї окремої бригади оперативного призначення ЗС рф, який 24 березня 2022 року, діючи за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями, незаконно затримав двох місцевих жителів.

"Підозрюваний, разом зі спільниками, безпідставно звинувативши цивільних у нібито коригуванні вогню на користь ЗСУ, з метою отримання інформації про осіб, які чинять спротив російсько-окупаційним військам та надають підтримку силам безпеки і оборони України, піддали потерпілих катуванню. Нелюди звʼязали затриманих мирних жителів пластиковими стяжками і катували. Електрошокер. Ніж. Погрози вбивством. Іх по черзі змушували дивитися, як знущаються з іншого. Це не допит. Це злам", - розповів Кравченко.

Також до суду передано обвинувальний акт стосовно командира відділення - командира бойової машини 4-ї десантно-штурмової роти 234-го десантно-штурмового полку. У березні 2022 року під час патрулювання він відкрив вогонь по цивільному чоловікові, який відмовився виконати його наказ і здійснив 16 пострілів.

Кравченко зазначив, що розслідування злочинів у Бучі це довга і важка робота. Більшість справ на жаль, заочні, без допитів підозрюваних. Однак, Україна формує доказову базу, яка працює як у національних провадженнях, так і є основою для майбутніх справ Міжнародного трибуналу.

На сьогодні вже ідентифікували і повідомили про підозру 211 особам, які вчиняли звірства у Бучі і Бучанському районі.