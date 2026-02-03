Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський заявив, що Україна чекає реакції США на дії росії

03 лютого 2026, 21:55
Зеленський заявив, що Україна чекає реакції США на дії росії
У москві "хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами", заявив президент.
Україна очікує на реакцію Сполучених Штатів Америки на удари рф у ніч на 3 лютого.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Facebook. 
 
Він нагадав, що  була пропозиція саме президента США Дональда Трампа на час дипломатії та холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Попри це, рф завдала рекордного удару балістикою – 43 ракети, також вона використала 28 крилатих ракет.
 
"Було прохання особисто від президента Сполучених Штатів. Ми бачимо, що росія на це прохання відповіла рекордами балістики. Неповних чотири дні минуло з тижня, про який росію просили. Це говорить і про все інше, що росія обіцяє чи ще може пообіцяти", – сказав Зеленський.
 
Він нагадав, що росіяни брехали і перед повномасштабною війною, і не дотримують свого слова зараз.
 
"Повномасштабну війну росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри і про Україну. І зараз навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман. Вони невиправні в москві і хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка росії на війну повинна отримати відповідь світу", – заявив Зеленський.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

