Зеленський заявив, що Україна чекає реакції США на дії росії

Україна очікує на реакцію Сполучених Штатів Америки на удари рф у ніч на 3 лютого.

Він нагадав, що була пропозиція саме президента США Дональда Трампа на час дипломатії та холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Попри це, рф завдала рекордного удару балістикою – 43 ракети, також вона використала 28 крилатих ракет.

"Було прохання особисто від президента Сполучених Штатів. Ми бачимо, що росія на це прохання відповіла рекордами балістики. Неповних чотири дні минуло з тижня, про який росію просили. Це говорить і про все інше, що росія обіцяє чи ще може пообіцяти", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що росіяни брехали і перед повномасштабною війною, і не дотримують свого слова зараз.

"Повномасштабну війну росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри і про Україну. І зараз навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман. Вони невиправні в москві і хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка росії на війну повинна отримати відповідь світу", – заявив Зеленський.