У Сенаті закликали Трампа передати Україні Tomahawk

США мають посилити тиск на російського диктатора путіна, оскільки він поки не хоче сідати за стіл переговорів. Зокрема, Україні необхідно передати крилаті ракети Tomahawk.

"Очевидно, що тиск, який ми чинимо на путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів і припинити масовані атаки проти України, не працює", - звернув увагу Грем.

Він наголосив, що США та Європа мають з "максимальною рішучістю" реалізовувати ідею президента Дональда Трампа про тиск на покупців російської нафти, які підтримують військову машину путіна.

За словами сенатора, яскравим прикладом є тарифи США проти Індії, внаслідок яких вона закуповує значно менше російської нафти, ніж раніше. І якщо інші великі покупці наслідуватимуть такий приклад, це допоможе завершити війну рф проти України.

"Після цієї масованої атаки минулої ночі я закликаю президента Трампа почати процес надання Україні ракет Tomahawk, що стало б переломним моментом у військовому плані. Найближчими днями і тижнями ми маємо посилити тиск на путіна", - наголосив Грем.

Він додав, що будь-які переговори, на яких агресію будуть надмірно винагороджувати, "запустять катастрофічні процеси по всьому світу".

"Зворотне також вірно. Якщо переговори призведуть до вільної, сильної і незалежної України, якій довелося піти на поступки, світ стане набагато стабільнішим", - вважає сенатор.