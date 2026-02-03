У Сенаті закликали Трампа передати Україні Tomahawk
03 лютого 2026, 21:07
"Найближчими днями і тижнями ми маємо посилити тиск на путіна", - наголосив Грем.
США мають посилити тиск на російського диктатора путіна, оскільки він поки не хоче сідати за стіл переговорів. Зокрема, Україні необхідно передати крилаті ракети Tomahawk.
Про це в соцмережі X повідомив американський сенатор Ліндсі Грем.
"Очевидно, що тиск, який ми чинимо на путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів і припинити масовані атаки проти України, не працює", - звернув увагу Грем.
Він наголосив, що США та Європа мають з "максимальною рішучістю" реалізовувати ідею президента Дональда Трампа про тиск на покупців російської нафти, які підтримують військову машину путіна.
За словами сенатора, яскравим прикладом є тарифи США проти Індії, внаслідок яких вона закуповує значно менше російської нафти, ніж раніше. І якщо інші великі покупці наслідуватимуть такий приклад, це допоможе завершити війну рф проти України.
"Після цієї масованої атаки минулої ночі я закликаю президента Трампа почати процес надання Україні ракет Tomahawk, що стало б переломним моментом у військовому плані. Найближчими днями і тижнями ми маємо посилити тиск на путіна", - наголосив Грем.
Він додав, що будь-які переговори, на яких агресію будуть надмірно винагороджувати, "запустять катастрофічні процеси по всьому світу".
"Зворотне також вірно. Якщо переговори призведуть до вільної, сильної і незалежної України, якій довелося піти на поступки, світ стане набагато стабільнішим", - вважає сенатор.