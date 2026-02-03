Відновлення діалогу з путіним готується – Макрон

Макрон уточнив, що це робиться "прозоро та у консультації" з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відновлення діалогу з лідером росії володимиром путіним "готується", хоча москва не виявляє "реальної готовності" до мирних переговорів в Україні.

Макрон заявив, що нині триває підготовка до відновлення контактів, обговорення відбуваються на технічному рівні. Він уточнив, що це робиться "прозоро та у консультації" з президентом України Володимиром Зеленським.