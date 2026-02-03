Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Відновлення діалогу з путіним готується – Макрон

03 лютого 2026, 20:10
Відновлення діалогу з путіним готується – Макрон
Фото: Укрінформ
Макрон уточнив, що це робиться "прозоро та у консультації" з президентом України Володимиром Зеленським.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відновлення діалогу з лідером росії володимиром путіним "готується", хоча москва не виявляє "реальної готовності" до мирних переговорів в Україні.
 
Про це пише TF1.
 
Макрон заявив, що нині триває підготовка до відновлення контактів, обговорення відбуваються на технічному рівні. Він уточнив, що це робиться "прозоро та у консультації" з президентом України Володимиром Зеленським.
 
"Важливо, щоб європейці фактично відновили власні канали для обговорення", — сказав Макрон.
 
Він не назвав дати можливої розмови та заявив, що нещодавні "нестерпні" російські атаки по Україні не демонструють "справжньої готовності до переговорів щодо миру".
 
У грудні Макрон заявив, що поговорити із путіним "знову буде корисно". Він також вважає, що Європа може знайти спосіб відновити діалог із росією "у прозорості та асоціації з Україною".
 
У відповідь на це речник глави рф Дмитро Пєсков заявив, що путін готовий до розмови: "Якщо є взаємна політична воля, то наміри французького лідера можна оцінити тільки позитивно".

 

