Перші контракти на російський газ у ЄС скасують із 25 квітня

Регламент офіційно вступає в силу 3 лютого і встановлює поетапну відмову ЄС від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Від сьогодні, 2 лютого, регламент REPowerEU щодо поступового припинення імпорту російського газу в ЄС був опублікований у Офіційному журналі ЄС, а це означає його автоматичний вступ у силу з 3 лютого 2026 року.

Про це повідомили у прес-службі Європейської комісії.

Регламент передбачає поетапну відмову від російського газу:

25 квітня 2026 року - забороняються короткострокові контракти на скраплений природний газ (СПГ);

17 червня 2026 року - забороняються короткострокові контракти на трубопровідний газ;

1 січня 2027 року - забороняються довгострокові контракти на імпорт СПГ;

30 вересня 2027 року - забороняється імпорт трубопровідного газу за довгостроковими контрактами (виняток: держави-члени можуть продовжити термін до 31 жовтня 2027 року, якщо заповненість газосховищ нижча за необхідну).

"Опублікований сьогодні Регламент REPowerEU встановлює правові положення для поступової відмови від імпорту російського газу. Це історичне рішення, ухвалене наприкінці минулого року, має на меті покінчити із залежністю ЄС від російського газу до 2027 року", - зазначили у Єврокомісії.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу 26 січня остаточно затвердили план щодо повної заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.