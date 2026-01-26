ЄС остаточно відмовляється від російського газу: дедлайн 2027 рік

Країни ухвалили закон, який забороняє імпорт російського газу, із остаточною датою припинення трубопровідного постачання - 30 вересня 2027 року

Країни Європейського Союзу в понеділок, 26 січня, остаточно затвердили план щодо повної заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

Закон був ухвалений на зустрічі в Брюсселі кваліфікованою більшістю: 72% держав-членів, що представляють 65% населення ЄС, проголосували «за». Угорщина та Словаччина виступили проти рішення.

Згідно з регламентом, імпорт російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу (СПГ) забороняється через шість тижнів після набрання чинності законом. Для чинних контрактів передбачений перехідний період.

План передбачає, що ЄС остаточно припинить імпорт російського СПГ до кінця 2026 року, а трубопровідного газу до 30 вересня 2027 року. Країни-члени можуть відтермінувати заборону щонайпізніше до 1 листопада 2027 року, якщо виникнуть складнощі з наповненням газових сховищ напередодні зимового опалювального сезону.

За недотримання правил передбачені штрафи для фізичних та юридичних осіб. Крім того, ЄС перевірятиме країну видобутку газу перед тим, як дозволяти його імпорт на територію блоку.

