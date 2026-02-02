Угорщина оскаржує в Суді ЄС заборону на російський газ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що країна подала позов проти Регламенту REPowerEU.

Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу, оскаржуючи Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своєму блозі в соцмережі Х (Twitter).

"Сьогодні ми подали позов до Суду ЄС, щоб оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російських енергоносіїв, та вимагати його анулювання", - заявив Сійярто.

Міністр зазначив три основні аргументи, на яких базується позов:

Юридична процедура: заборона на імпорт енергоносіїв може застосовуватися лише через санкції, що вимагають одностайного рішення країн ЄС, тоді як REPowerEU ухвалили як заходи торговельної політики. Суверенітет держав-членів: договори ЄС передбачають право кожної країни самостійно обирати джерела та постачальників енергії. Принцип енергетичної солідарності: рішення порушує цей принцип, оскільки Угорщина ризикує опинитися уразливою щодо безпеки постачання енергії.

Регламент REPowerEU набрав чинності 3 лютого 2026 року і передбачає поступову відмову ЄС від російського газу до кінця 2027 року.

Зазначимо, що перші контракти на російський газ у ЄС скасують із 25 квітня.