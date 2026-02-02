Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна синхронізувала санкції з ЄС проти "тіньового флоту" росії

02 лютого 2026, 14:32
Україна синхронізувала санкції з ЄС проти
Фото: Зеленський / Telegram
Санкції запровадили проти іноземних громадян і громадян росії, які причетні до функціонування російського танкерного флоту.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про синхронізацію із санкціями ЄС проти 10 людей і 6 компаній, причетних до тіньового флоту рф.

Про це йдеться на сайті президента України.

Санкції запровадили проти іноземних громадян і громадян росії, які причетні до функціонування російського танкерного флоту, здійснення кібератак проти України, держав Євросоюзу та НАТО, обходу міжнародних обмежень і поширення проросійської пропаганди.

Серед підсанкційних людей — ті, хто через мережу компаній забезпечує транспортування й експорт російської нафти, а також пов’язані з Кремлем пропагандисти. Окремо в рішенні РНБО згадані члени терористичної групи ГРУ, які здійснювали кібератаки на урядові установи в Україні та інших країнах.

Обмеження також запровадили проти компаній із росії, Об’єднаних Арабських Еміратів і В’єтнаму. Вони є частиною російського тіньового танкерного флоту та володіють або управляють суднами, які перевозять російську нафту, зокрема на експорт, в обхід міжнародних санкцій.

Крім того, під санкції потрапив російський 142 окремий батальйон радіоелектронної боротьби. За даними української сторони, цей підрозділ причетний до порушення GPS-сигналів у країнах Балтії. Такі дії призводили до серйозних перешкод для навігації та створювали загрозу під час посадки цивільних літаків.

Загалом Україна синхронізувала вже 15 санкційних пакетів, які протягом минулого року ухвалили міжнародні партнери. В Офісі президента наголошують, що подальше узгодження санкційної політики з ЄС і союзниками є ключовим для посилення тиску на росію.

