ЄС виділяє Литві понад €6 млрд на зміцнення оборони

03 лютого 2026, 10:47
ЄС виділяє Литві понад €6 млрд на зміцнення оборони
Фото: news.mail.ru
Пакет фінансування у межах програми SAFE передбачає різні види озброєння та розвиток оборонної інфраструктури.

Литва отримає понад 6 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності країни у рамках програми Європейського Союзу SAFE.

Про це пише литовській мовник LRT.

Фінансування надається у вигляді позик і розраховане на чотири роки. Кошти підуть на різні види озброєння та розвиток оборонної інфраструктури. Умови участі передбачають регулярне інформування Єврокомісії про використання коштів та звітування про реалізовані проєкти.

Перший транш очікується у другому кварталі 2026 року і становитиме близько 15% від загальної суми.

"Йдеться про всі види конвенційного озброєння – від боєприпасів до безпілотних літальних апаратів та інших засобів… Ми сподіваємося, що країни, які є фронтирними державами, використають ці кошти для розвитку спільних оборонних проєктів", – заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас уточнив, що кошти підуть на розбудову дивізій та створення необхідної оборонної інфраструктури. 

"Також йдеться про придбання безпілотних систем, підтримку України та розвиток оборонно-промислового комплексу", – зазначив він.

Прем'єрка Литви Інга Ругінене додала: 

"Протиповітряна оборона – безсумнівно пріоритет. Це стосується і протидії метеокулям, які регулярно залітають із білорусі та створюють проблеми для цивільної авіації, та всіх інших аспектів безпеки".

