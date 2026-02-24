Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Голова Євроради закликав Орбана виконати рішення ЄС щодо кредиту для України

24 лютого 2026, 08:14
Голова Євроради закликав Орбана виконати рішення ЄС щодо кредиту для України
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Кошта у своєму листі нагадав Орбану, що кредит був офіційно схвалений лідерами всіх країн ЄС на саміті в грудні, і це рішення обов'язкове для виконання.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з вимогою виконати колективне рішення щодо кредиту для України.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише Reuters, Антоніу Кошта у своєму листі нагадав Орбану, що кредит був офіційно схвалений лідерами всіх країн ЄС на саміті в грудні, і це рішення обов'язкове для виконання.

"Коли лідери досягають консенсусу, вони пов'язані своїм рішенням. Будь-яке порушення цього зобов'язання є порушенням принципу сумлінної співпраці", - наголосив голова Євроради.

Він також наголосив, що жодна держава-член не має права підривати довіру до колективних рішень Європейської ради, використовуючи право вето після того, як згоди вже було досягнуто.

Нагадаємо, 20 лютого Угорщина заблокувала узгоджену позику ЄС для України на суму 90 млрд євро.

кредитУгорщинаВіктор ОрбанАнтоніу Коштавійна в Україні

