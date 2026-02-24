Голова Євроради закликав Орбана виконати рішення ЄС щодо кредиту для України

Кошта у своєму листі нагадав Орбану, що кредит був офіційно схвалений лідерами всіх країн ЄС на саміті в грудні, і це рішення обов'язкове для виконання.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з вимогою виконати колективне рішення щодо кредиту для України.

Про це повідомляє Reuters.

"Коли лідери досягають консенсусу, вони пов'язані своїм рішенням. Будь-яке порушення цього зобов'язання є порушенням принципу сумлінної співпраці", - наголосив голова Євроради.

Він також наголосив, що жодна держава-член не має права підривати довіру до колективних рішень Європейської ради, використовуючи право вето після того, як згоди вже було досягнуто.

Нагадаємо, 20 лютого Угорщина заблокувала узгоджену позику ЄС для України на суму 90 млрд євро.