Зеленський заявив про успіхи у боротьбі з корупцією в Україні

На думку президента України, друзів якого підозрюють в організації нечуванних розмахів схеми розкрадання державних коштів під час війни, у нашій державі рівень корупції нічим не вищий за країни Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що твердження про нібито вищий рівень корупції в Україні порівняно з іншими європейськими державами є неправдивими.

Про це він сказав в інтерв’ю британській телерадіокомпанії BBC.

"Це брехня, що в Україні корупції більше, ніж в інших європейських державах. Є, але вона є і в кожній країні Європи. Хочеться, щоб ми визнавали наші слабкі місця, але при цьому не втрачали гідності й не говорили, що у нас є, а в інших немає. Те, що ми з нею боремось, я вважаю, що ми молодці", — наголосив глава держави.

Питання боротьби з корупцією залишається одним із ключових у процесі євроінтеграції України. Антикорупційна реформа входить до переліку обов’язкових умов для подальшого просування до членства в Європейському Союзі. Брюссель регулярно оцінює прогрес України у цій сфері, а результати впливають як на переговорний процес, так і на надання фінансової допомоги.

За останнє десятиліття в Україні було створено низку спеціалізованих антикорупційних органів, зокрема Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Вищий антикорупційний суд, Національне агентство з питань запобігання корупції та Державне бюро розслідувань. Частина з них була створена за підтримки міжнародних партнерів.

Водночас слова президента пролунали на тлі нових гучних антикорупційних розслідувань, пов’язаних із державними компаніями та закупівлями для армії. Західні партнери України неодноразово наголошували, що попри певний прогрес, системна корупція залишається серйозним викликом, а боротьба з нею має бути не декларативною, а результативною.