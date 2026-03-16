16 березня 2026, 10:05
На Кубані після атаки дронів горить нафтобаза
Скриншот з відео
У ніч на 16 березня безпілотники атакували нафтобазу в Лабінську Краснодарського краю росії.

Про це повідомив місцевий оперативний штаб.

Посадовці стверджують, що люди не постраждали, на місці працюють пожежники й рятувальники. Соцмережами поширилося відео чорних стовпів диму, що здіймалися над нафтобазою. До гасіння пожежі там залучили чотири розрахунки, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів та спеціалістів МНС росії в Краснодарському краї.

Також уже кілька ночей поспіль безпілотники атакують столицю росії. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що за останні дві доби сили ППО знищили безпосередньо на підльоті до міста й на другому рубежі до Москви близько 250 безпілотників.
 
Губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков звинуватив українських військових в атаках на об’єкти інфраструктури. За його словами, унаслідок атак були постраждалі, пошкоджені приватні будинки та транспорт.
 
Міноборони росії відзвітувало про перехоплення/знищення 145 українських безпілотників протягом ночі, зокрема 53 БпЛА над територією Московського регіону, з яких 46 БпЛА летіли на Москву.

 

