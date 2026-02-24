Європейські лідери прибули до Києва у річницю вторгнення (оновлено)

Сибіга зустрічав лідерів на київському залізничному вокзалі зранку 24 лютого.

У четверту річницю повномасштабного вторгнення росії до столиці України прибули лідери північних європейських країн — Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції.

Зранку 24 лютого їх на вокзалі у Києві зустрічав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який подякував партнерам за підтримку України та спільних європейських цінностей.

У цей же день до Києва прибув і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович разом із міністром закордонних справ Горданом Грліч-Радманом, що стало ще одним символом політичної солідарності з Україною.

Того ж дня до Києва також прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Фон дер Ляєн повідомила, що це вже її десятий візит до України з початку повномасштабної війни, і наголосила на незмінній підтримці України з боку Європейського Союзу у фінансовій, військовій та гуманітарній сферах. Вона підкреслила, що Європа підтримуватиме Україну до досягнення миру на її умовах. Кошта заявив, що метою його поїздки є сприяння встановленню справедливого та довготривалого миру в Україні.

Оновлено

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також прибув з візитом до Києва.

У польському зовнішньополітичному відомстві назвали візит Сікорського до української столиці "виразом солідарності з Україною та її громадянами, а також підтвердження незмінної підтримки з боку Польщі".

Міністр також записав відеозвернення неподалік Софійської площі у Києві.

"Вітання з Києва…Тут мав відбутися (російський. – Ред.) парад Перемоги. Натомість вже чотири роки Київ все ще захищається", – заявив Сікорський.