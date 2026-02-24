Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європейські лідери прибули до Києва у річницю вторгнення (оновлено)

24 лютого 2026, 09:36
Європейські лідери прибули до Києва у річницю вторгнення (оновлено)
джерело x.com/andrii_sybiha
Сибіга зустрічав лідерів на київському залізничному вокзалі зранку 24 лютого.

У четверту річницю повномасштабного вторгнення росії до столиці України прибули лідери північних європейських країн — Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції.

Зранку 24 лютого їх на вокзалі у Києві зустрічав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який подякував партнерам за підтримку України та спільних європейських цінностей.

У цей же день до Києва прибув і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович разом із міністром закордонних справ Горданом Грліч-Радманом, що стало ще одним символом політичної солідарності з Україною.

Того ж дня до Києва також прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Фон дер Ляєн повідомила, що це вже її десятий візит до України з початку повномасштабної війни, і наголосила на незмінній підтримці України з боку Європейського Союзу у фінансовій, військовій та гуманітарній сферах. Вона підкреслила, що Європа підтримуватиме Україну до досягнення миру на її умовах. Кошта заявив, що метою його поїздки є сприяння встановленню справедливого та довготривалого миру в Україні.

Оновлено

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також прибув з візитом до Києва.

У польському зовнішньополітичному відомстві назвали візит Сікорського до української столиці "виразом солідарності з Україною та її громадянами, а також підтвердження незмінної підтримки з боку Польщі".

Міністр також записав відеозвернення неподалік Софійської площі у Києві.

"Вітання з Києва…Тут мав відбутися (російський. – Ред.) парад Перемоги. Натомість вже чотири роки Київ все ще захищається", – заявив Сікорський.

війнаЄвросоюзУрсула фон дер ЛяєнАнтоніу Коштапідтримка УкраїниАндрій Сибіга

Останні матеріали

Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється