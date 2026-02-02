Лідери ЄС зберуться 12 лютого на неформальний саміт у Бельгії

Кошта запросив глав держав і урядів ЄС на неформальну зустріч 12 лютого в замку Алден Бізен, присвячену зміцненню єдиного ринку Євросоюзу.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів держав-членів Європейського Союзу зібратися 12 лютого на неформальний саміт у замку Алден Бізен у Бельгії. Основною темою зустрічі стане зміцнення єдиного ринку та підвищення конкурентоспроможності ЄС.

Про це йдеться у листі Кошти від 2 лютого 2026 року.

Зустріч відбудеться у форматі неформального зібрання лідерів ЄС. У порядку денному офіційно не передбачено обговорення України, однак, за словами європейських посадовців на умовах анонімності, українська тематика може бути порушена під час дискусій або додана до програми ближче до дати саміту.

У своєму листі Кошта наголосив, що в умовах нового геоекономічного контексту Європейський Союз потребує рішучого політичного імпульсу для посилення єдиного ринку.

"Хотів би запросити вас на неофіційне зібрання лідерів 12 лютого, присвячене зміцненню єдиного ринку в новому геоекономічному контексті", - зазначив він.

Кошта нагадав, що у 2025 році неформальна зустріч лідерів, присвячена обороні, дала потужний поштовх розбудові європейської системи безпеки. За його словами, у 2026 році подібний політичний імпульс необхідно надати сфері конкурентоспроможності.

"Нам потрібно робити більше для ефективного зменшення національних бар’єрів і створити регуляторну базу, більш сприятливу для інвестицій, інновацій та зростання компаній", - підкреслив президент Європейської ради.

Для поглиблення дискусії на саміт запрошені експрезидент Європейського центрального банку та колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, а також ексглава італійського уряду Енріко Летта. Обидва раніше підготували аналітичні доповіді з рекомендаціями щодо підвищення конкурентоспроможності ЄС і реформування єдиного ринку.

"Я запросив Маріо Драгі та Енріко Летту приєднатися до нас, щоб поділитися своїми баченнями європейської конкурентоспроможності та тим, як вони еволюціонували після публікації їхніх новаторських доповідей", - повідомив Кошта.

Саміт розпочнеться з обміну думками з президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою. Далі лідери ЄС обговорять із Маріо Драгі вплив нового геополітичного та геоекономічного середовища на конкурентоспроможність Євросоюзу, з продовженням дискусії під час робочого обіду.

У другій половині дня відбудеться обмін думками з Енріко Леттою щодо використання потенціалу єдиного ринку в умовах глобальних змін. Завершальна сесія буде присвячена інструментам і політикам, які ЄС може задіяти для посилення власної конкурентоспроможності, зокрема через розвиток єдиного ринку.