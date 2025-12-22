Італія оштрафувала Apple на €98,6 млн за політику App Store
Італійський антимонопольний регулятор наклав штраф на Apple через політику App Store. Йдеться про ймовірне зловживання домінантним становищем на ринку мобільних застосунків. Компанію звинувачують у нав’язуванні обмежувальних правил конфіденційності стороннім розробникам.
Про це повідомляє Reuters.
Італійське антимонопольне управління (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) 22 грудня заявило про штраф для Apple та двох її підрозділів у розмірі 98,6 млн євро, або близько 115,5 млн доларів. Регулятор вважає, що компанія зловживала своїм становищем у магазині застосунків App Store.
Згідно з повідомленням AGCM, Apple має “абсолютне домінування” у взаємодії зі сторонніми розробниками на своїй платформі. Саме в цих умовах компанія, за версією регулятора, порушила європейські правила конкуренції.
Розслідування можливих порушень розпочали у травні 2023 року. Спершу воно стосувалося змін, запроваджених з квітня 2021 року. AGCM вказує, що Apple карала сторонніх розробників, застосовуючи до них “більш обмежувальну політику конфіденційності”.
Зокрема, компанія вимагала від розробників отримувати спеціальну згоду користувачів на збір і поєднання даних для рекламних цілей. Це відбувалося через екран запиту App Tracking Transparency (ATT), який нав’язувався самою Apple. Крім того, сторонніх розробників змушували дублювати запити на згоду користувачів з тією ж метою.
"Умови політики ATT нав’язані односторонньо, вони завдають шкоди інтересам ділових партнерів Apple та не є пропорційними досягненню мети конфіденційності", — заявили в AGCM.
У відомстві зазначили, що розслідування проводилося у координації з Європейською комісією та іншими міжнародними антимонопольними регуляторами. Apple на момент публікації не надала оперативного коментаря Reuters щодо рішення італійського регулятора.