Італія оштрафувала Apple на €98,6 млн за політику App Store

22 грудня 2025, 14:54
Італія оштрафувала Apple на €98,6 млн за політику App Store
Фото: з вільного доступу
Регулятор вважає, що вимоги App Store шкодили стороннім розробникам та порушили європейські правила.

Італійський антимонопольний регулятор наклав штраф на Apple через політику App Store. Йдеться про ймовірне зловживання домінантним становищем на ринку мобільних застосунків. Компанію звинувачують у нав’язуванні обмежувальних правил конфіденційності стороннім розробникам.

Про це повідомляє Reuters.

Італійське антимонопольне управління (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) 22 грудня заявило про штраф для Apple та двох її підрозділів у розмірі 98,6 млн євро, або близько 115,5 млн доларів. Регулятор вважає, що компанія зловживала своїм становищем у магазині застосунків App Store.

Згідно з повідомленням AGCM, Apple має “абсолютне домінування” у взаємодії зі сторонніми розробниками на своїй платформі. Саме в цих умовах компанія, за версією регулятора, порушила європейські правила конкуренції.

Розслідування можливих порушень розпочали у травні 2023 року. Спершу воно стосувалося змін, запроваджених з квітня 2021 року. AGCM вказує, що Apple карала сторонніх розробників, застосовуючи до них “більш обмежувальну політику конфіденційності”.

Зокрема, компанія вимагала від розробників отримувати спеціальну згоду користувачів на збір і поєднання даних для рекламних цілей. Це відбувалося через екран запиту App Tracking Transparency (ATT), який нав’язувався самою Apple. Крім того, сторонніх розробників змушували дублювати запити на згоду користувачів з тією ж метою.

"Умови політики ATT нав’язані односторонньо, вони завдають шкоди інтересам ділових партнерів Apple та не є пропорційними досягненню мети конфіденційності", — заявили в AGCM. 

У відомстві зазначили, що розслідування проводилося у координації з Європейською комісією та іншими міжнародними антимонопольними регуляторами. Apple на момент публікації не надала оперативного коментаря Reuters щодо рішення італійського регулятора.

