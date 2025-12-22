Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

США і росія зробили крок уперед у переговорах щодо України – Венс

22 грудня 2025, 13:41
Ключовим питанням переговорів залишається територіальний контроль, зокрема над Донецькою областю.

Сьогодні, 22 грудня, за підсумками консультацій між Сполученими Штатами та росією у Маямі, було зафіксовано прорив у перемовинах щодо України.

Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс в інтерв’ю виданню UnHerd.

За словами Венса, американські переговірники надали йому оновлену інформацію про хід діалогу з російською стороною.
"Сьогодні вранці я отримав оновлену інформацію від наших переговірників. Прорив, якого ми досягли, полягає в тому, що всі питання винесені на поверхню", — зазначив він.

Ключовим питанням переговорів залишається територіальний контроль, зокрема над Донецькою областю.
"росіяни справді хочуть контролювати Донецьк. Українці вважають це серйозною проблемою безпеки, навіть якщо приватно визнають, що зрештою можуть втратити місто — через 12 місяців чи більше. Ця територіальна поступка значно затримує переговори", — пояснив Венс.

Окрім територій, на переговорах обговорюють контроль над Запорізькою атомною електростанцією, гуманітарні питання, статус етнічних росіян та українців на окупованих територіях або у рф, а також питання відновлення.
"Ми досягли прогресу, але я не впевнений, що мирне врегулювання буде досягнуто. Імовірність обох варіантів залишається великою", — додав він.

Нагадаємо, нові переговори щодо припинення російського нападу на Україну розпочалися у Маямі, штат Флорида, 19 грудня. Українські та європейські посланці зустрілися з американськими колегами, а вже наступного дня прибув представник росії Кирило Дмитрієв. Він провів переговори зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем колишнього президента США Джаредом Кушнером.

СШАвійнапереговоримирний планДжей Ді Венсросія окупанти

