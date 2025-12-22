Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Спецпредставник кремля Дмитрієв покинув Маямі без коментарів і анонсував зустріч у москві

22 грудня 2025, 10:29
Спецпредставник кремля Дмитрієв покинув Маямі без коментарів і анонсував зустріч у москві

22 грудня 2025, 10:29
з вільних джерел
Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков робив заяву для російської пропаганди.

Спецпредствник кремля Кирило Дмитрієв полетів з Маямі, де відбувались переговори делегацій США та України, без коментарів. Лише зазначив, що наступна зустріч має відбутись у москві.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Спецпосланець російського диктатора коротко написав "Дякую, Маямі. Наступного разу: москва". 

Згодом російські ЗМІ повідомили, що Дмитрієв відлетів із Маямі.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков робив заяву для російської пропаганди.

Він заявляв, що кремль очікує, коли Дмитрієв з'явиться із доповіддю до Путіна. Він повинен буде доповісти про підсумки переговорів представників США з Україною та Європою. Ушаков заздалегідь заявив, що "більшість пропозицій" москві не підійдуть.

Ушаков також сказав, що Україна та Європа, мовляв, запропонували до плану США (який розробляли росіяни) "досить неконструктивні" правки. росія буде напрацьовувати свою так звану "позицію" вже за підсумками доповіді Дмитрієва.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф за підсумками переговорів у Маямі оголосив про готовність росії та України продовжувати роботу над мирним врегулюванням війни.

