Віткофф повідомив про прогрес у мирному процесі щодо України
Спецпредставник президента США Стів Віткофф за підсумками переговорів у Маямі оголосив про готовність росії та України продовжувати роботу над мирним врегулюванням війни.
Він опублікував цю інформацію у соцмережі X після окремих переговорів із представниками обох сторін.
Віткофф зазначив, що протягом двох днів у Флориді керівник російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв, якому очільник кремля владімір путін доручив займатися переговорами щодо України, провів "продуктивні й конструктивні" зустрічі з американцями. За його словами, вони обговорювали просування так званого "мирного плану" Дональда Трампа щодо України. До складу американської делегації, окрім самого Віткоффа, увійшли зять президента США Джаред Кушнер і співробітник Білого дому Джош Ґрюенбаум.
"росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. росія високо цінує зусилля та підтримку Сполучених Штатів у врегулюванні українського конфлікту та відновленні глобальної безпеки", — написав Віткофф.
Незадовго до цього спецпосланець США розмістив допис із підсумками переговорів із українськими та європейськими посадовцями. Україну представляли секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов.
Віткофф уточнив, що до обговорень також долучилися провідні радники з нацбезпеки європейських країн для узгодження спільного стратегічного підходу між Україною, США та Європою. Також відбулася двостороння зустріч у форматі США–Україна, під час якої зосередилися на чотирьох документах:
- подальшому опрацюванні 20-пунктного плану;
- узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки;
- узгодженні позицій щодо американської рамкової угоди про гарантії безпеки для України;
- також подальшому опрацюванні економічного та плану процвітання.
"Особливу увагу було приділено обговоренню термінів та послідовності наступних кроків. Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого та сталого миру.
Нашим спільним пріоритетом є припинення вбивств, забезпечення гарантованої безпеки та створення умов для відновлення, стабільності та довгострокового процвітання України. Мир має бути не лише припиненням воєнних дій, а й гідною основою для стабільного майбутнього", — підсумував Віткофф.