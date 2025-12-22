Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа відкликала майже 30 дипломатів із посад у посольствах США – ЗМІ

22 грудня 2025, 13:16
Адміністрація Трампа відкликала майже 30 дипломатів із посад у посольствах США – ЗМІ
Мета — призначення осіб, які підтримують та просуватимуть програму Трампа "Америка понад усе".

Адміністрація американського президента Дональда Трампа відкликає майже 30 кар'єрних дипломатів з посад послів та інших високих посад у посольствах, оскільки прагне переформатувати дипломатичну позицію США за кордоном, залучивши персонал, який повністю підтримує пріоритети політики Трампа "Америка понад усе".

Про це повідомляє AP.

За словами двох представників Державного департаменту США, які висловилися на умовах анонімності, минулого тижня керівники місій у щонайменше 29 країнах були поінформовані про те, що їхні повноваження закінчаться в січні.

Усі вони обійняли свої посади за адміністрації попередника Трампа демократа Джо Байдена, але пережили перші "чистки" на початку другого терміну Трампа, спрямовані головним чином на політичних призначенців. Ситуація змінилася в середу, 17 грудня, коли вони почали отримувати повідомлення від чиновників у Вашингтоні про очікуване звільнення.

Посли обіймають свої посади на розсуд президента і зазвичай залишаються на своїх посадах від трьох до чотирьох років. Ті, кого торкнулися кадрові зміни, повернуться до Вашингтона для виконання інших завдань у дипломатичній службі, якщо вони цього бажають, заявили чиновники.

Державний департамент США відмовився коментувати конкретні цифри або кількість дипломатів, яких стосується відкликання, але виправдав ці зміни, назвавши їх “стандартним процесом у будь-якій адміністрації”. У Держдепі додали, що посол є “особистим представником президента, і президент має право забезпечити, щоб у цих країнах працювали особи, які просувають програму “Америка понад усе”.

Африка — континент, якого найбільше торкнулися відставки дипломатів: від посад було відсторонено послів з 13 країн, зокрема, Бурунді, Камеруну, Кабо-Верде, Габону, Кот-д'Івуару, Мадагаскару, Маврикію, Нігеру, Нігерії, Руанди, Сенегалу, Сомалі та Уганди.

На другому місці — Азія, де зміни послів торкнулися шести країн: Фіджі, Лаосу, Маршаллових островів, Папуа-Нової Гвінеї, Філіппін та В'єтнаму.

Чотири країни в Європі (Вірменія, Македонія, Чорногорія та Словаччина) також потрапили під відставку послів, як і по дві країни на Близькому Сході (Алжир та Єгипет), у Південній та Центральній Азії (Непал та Шрі-Ланка) та в Західній півкулі (Гватемала та Суринам).

Відкликання послів викликало занепокоєння у деяких законодавців США та профспілки, яка представляє американських дипломатів.

СШАДональд ТрампДжо Байденпосли

